الولايات المتحدة: الوفيات اليومية بفيروس كورونا تعاود الارتفاع مع تسجيل 2207 ضحية جديدة

طبيب يخرج من مركز طبي بمدينة نيويورك بؤرة تفشي فيروس كورونا في الولايات المتحدة، 10 أبريل/نيسان 2020.

سجل عدد ضحايا فيروس كورونا اليومي في الولايات المتحدة ارتفاعا جديدا، حيث بلغت حصيلة الوفيات الثلاثاء أكثر من 2200 مقابل 1300 وفاة يوم الإثنين. ليرتفع مجموع الوفيات المسجلة في البلاد إلى 58 ألفا و355 شخصا. وتعتبر الولايات المتحدة البلد الأكثر تضررا من الوباء في العالم من حيث عدد الوفيات والإصابات أيضا التي تجاوزت المليون إصابة.

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ارتفعت الحصيلة اليومية لضحايا فيروس كورونا في الولايات المتحدة مجددا، إذ سجّلت مساء الثلاثاء أكثر من 2200 وفاة بكوفيد-19 خلال 24 ساعة مقابل حوالي 1300 وفاة في اليوم السابق، بحسب إحصاء لجامعة جونز هوبكنز.

وأظهرت بيانات نشرتها في الساعة 20,30 بالتوقيت المحلّي الجامعة التي تُعتبر مرجعاً في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجدّ، أنّ وباء كوفيد-19 حصد في الولايات المتّحدة خلال 24 ساعة أرواح 2207 من المصابين، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للوفيات في هذه الدولة الأكثر تضرراً بالوباء إلى 58 ألفاً و355 شخصا.

وبهذه الحصيلة من الضحايا، تكون الولايات المتحدة قد تخطت حصيلة الوفيات، الناجمة عن فيروس كورونا المستجد، أعداد الجنود الأمريكيين الذين قُتلوا على مدى عقدين في حرب فيتنام.

وحصدت حرب فيتنام (1955-1975) أرواح 58 ألفا و220 عسكريا أمريكيا، بحسب الحصيلة الرسمية لدائرة الأرشيف الوطني، فيما أتى وباء كوفيد-19 لغاية مساء الثلاثاء على أرواح 58 ألفا و365 مصابا بالفيروس.

وسجّلت الولايات المتحدة أكثر من مليون إصابة بفيروس كورونا المستجد، وهي الدولة الأكثر تسجيلا للإصابات بكوفيد-19 وللوفيات نتيجة المرض بالوباء في العالم.

فرانس24/ أ ف ب

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