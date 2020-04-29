بريطانيا: بوريس جونسون وخطيبته يرزقان بمولود "في صحة جيدة"

بيبا فاولز داونينغ ستريت/ا ف ب

صورة موزعة من الحكومة البريطانية لرئيس الوزراء بوريس جونسون أثناء كلمته مع خروجه من مشفى سانت توماس في 12 نيسان/ابريل 2020

توسعت أسرة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون وخطيبته كاري سيموندز، حيث رزقا بمولود، يتمتع بـ "صحة جيدة"، طبقا لما أعلنه الناطق باسمهما. وكان جونسون عاد إلى استئناف مهامه على رأس الحكومة البريطانية عقب تماثله للشفاء من فيروس كورونا. لكنه لن يشارك في جلسة المساءلة التقليدية في مجلس العموم.

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رزق رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون وخطيبته كاري سيموندز الأربعاء بابن، وأكدا أنه "في صحة جيدة".

وقال الناطق باسم جونسون وخطيبته إن الطفل "ولد في مستشفى في لندن في وقت مبكر من صباح اليوم" الأربعاء وأنه ووالدته "في صحة جيدة".

وكان جونسون (55 عاما) أصيب بفيروس كورونا المستجد ودخل إلى المستشفى، حيث أمضى ثلاثة أيام في العناية المركزة وأصيبت خطيبته (32 عاما) بالعوارض نفسها.

وقال متحدث باسمهما "يود رئيس الوزراء والآنسة سيموندز شكر فريق التوليد الرائع".

ولبوريس جونسون أربعة أولاد آخرين من صديقة سابقة. واعترف أيضا بأبوة طفل ولد من علاقة خارج إطار الزواج، وتقول الصحافة إن له طفل آخر غير شرعي.

وعاد جونسون الإثنين إلى عمله على رأس الحكومة البريطانية بعد فترة التعافي. لكنه لن يشارك في جلسة المساءلة التقليدية في مجلس العموم التي تعقد كل أربعاء عند الساعة 12,00 بالتوقيت المحلي.

وسيحل محله عضو من حكومته عليه الرد على أسئلة المعارضة حول نقص معدات الحماية للمعالجين وموظفي دور المسنين، وهدف الحكومة إجراء 100 ألف فحص في اليوم، ورفع العزل الذي فرض في 23 آذار/مارس ومدد حتى السابع من أيار/مايو على الأقل.

والمملكة المتحدة من أكثر الدول تضررا من الوباء في أوروبا. فقد سجلت 21 ألف وفاة حتى الآن في المستشفيات، وآلاف الوفيات في دور رعاية المسنين، وهي وفيات يفترض أن تدخل في الحصيلة الرسمية اليومية للحكومة اعتباراً من الأربعاء.

وتواصل الحكومة التشديد على ضرورة احترام العزل، في حين بلغ عدد الإصابات 161 ألفا و145 كما أكد وزير الصحة مات هانكوك في مؤتمر صحافي الثلاثاء.

فرانس24/ أ ف ب

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