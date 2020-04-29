بطولة ألمانيا: خطوة إضافية نحو الاستئناف في أيار/مايو

باتريك شتولارتس ا ف ب/ارشيف

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برلين (أ ف ب)

خطت كرة القدم الألمانية خطوة رئيسة أخرى نحو استئناف دوري الدرجة الأولى "بوندسليغا" الشهر المقبل، مع موافقة وزارة العمل الاربعاء على خطط العودة اثر تفشي فيروس كورونا المستجد.

قال بيورن بوهنينغ سكرتير وزارة العمل لمجموعة "أر أن دي" الإعلامية "يمكن ضمان سلامة اللاعبين، المدربين وباقي الاجهزة إلى حد كبير إذا تم تنفيذ الفكرة بشكل كامل".

ووضعت رابطة الدوري خطة تفصيلية لاستئناف المباريات بدءا من 9 أيار/مايو المقبل. وهذا يتضمن إقامة المباريات دون جماهير مع اختبار دوري للاعبين واجراءات نظافة صارمة.

وسيكون اللاعبون شبه معزولين، ما يعني انهم يجب ان يلتزموا البقاء في منازلهم، الملاعب أو السفر خارج المباريات البيتية.

أضاف بوهنينغ ان خطة الرابطة "عاقلة، قليلة المخاطر ومقبولة من حيث الصحة والسلامة المهنية".

وكان وزراء الرياضة في الولايات الالمانية الـ16 أعلنوا أن الدوري قد يعاود نشاطه في الفترة من "منتصف ايار/مايو الى نهايته".

واجتمع وزراء الرياضة بالمستشارة الالمانية انغيلا ميركل الاثنين واعلنوا في بيان ان استئناف الدوري "مبرر" بالنسبة الى الرابطة، لكي تعاود المنافسات "في ملاعب فارغة" في الفترة من "منتصف الى نهاية ايار/مايو".

وستلتقي ميركل مع رؤساء الولايات الالمانية الـ16 الخميس حيث تأمل الرابطة ان تحصل على الضوء الاخضر لمعاودة النشاط الكروي. لكن من المتوقع اتخاذ قرار بهذا الشأن الاسبوع المقبل.

وتوقف الدوري الالماني في منتصف اذار/مارس بسبب تفشي فيروس كورونا الذي أودى بحياة أكثر من ستة آلاف شخص في البلاد.

وعاودت الاندية الـ18 في دوري الدرجة الاولى تدريباتها في الاسابيع الثلاثة الاخيرة لكن بمجموعات صغيرة مع اعتماد التباعد الاجتماعي حتى على ارضية الملعب.

وتبدو الرابطة مصممة على انهاء الدوري في 30 حزيران/يونيو لضمان حصول الاندية على ايرادات من حقوق النقل التلفزيوني تقدر بـ300 مليون يورو، في ظل تقارير تشير الى ان 13 ناديا من اصل 36 في الدرجتين الاولى والثانية على شفير الافلاس.

ودافع رئيس الرابطة كريستيان زايفرت عن خطط العودة وقال في حديث لصحيفة "فاز": "أتفهم قلق الناس.. لكن من خلال مفهومنا المنظم طبيا، بمقدورنا انشاء إطار يمكن للسلطات والسياسيين بعد ذلك أن يقولوا +انهم يبذلون قصارى جهدهم لتحاشي العدوى+ هذا كل ما بمقدورنا".

وأثنى وزير الصحة ينز سباهن على الخطط التي وضعتها الرابطة لمعاودة اللعب، لكن صحيفتي "بيلد" و"زودويتشه تسايتونغ" اعتبرتا بان تاريخ التاسع من ايار/مايو مبكر "على الارجح" لمعاودة النشاط.

في المقابل حذر الرئيس التنفيذي لنادي بوروسيا دورتموند هانز يواكيم فاتسكه انه في حال عدم اكمال الموسم الحالي فان اندية عدة ستعلن افلاسها، وقد تبلغ خسائر الاندية 750 مليون يورو.

© 2020 AFP