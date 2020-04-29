ترامب يأمر منتجي اللحوم بالاستمرار في عملهم وسط مخاوف بشأن الإمدادات الغذائية

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الرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض في 28 نيسان/أبريل 2020

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واشنطن (أ ف ب)

وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء مرسوما يعطي الأمر لمنتجي اللحوم بالاستمرار في عملهم على خلفية مخاوف من نقص في اللحوم بسبب تفشي فيروس كورونا المستجدّ، وفق ما أعلن البيت الأبيض.

وقالت الرئاسة في بيان "وقع الرئيس ترامب أمرا تنفيذيا يعطيه صلاحية ضمان استمرار الإمدادات بلا انقطاع بلحم البقر والخنزير والدجاج للأميركيين".

ولجأ ترامب إلى "قانون الانتاج الدفاعي" لتصنيف هذا القطاع أساسياً في الأزمة الاقتصادية الخطيرة التي تمرّ بها الولايات المتحدة.

وستلتزم الحكومة الفدرالية من جهتها بمنح معدات وقائية لموظفي القطاع.

وكان ترامب صرّح في حديث مع الصحافيين في البيت الأبيض بعد ظهر الثلاثاء أنه سيوقع هذا الأمر التنفيذي "في غضون ساعة".

ويرتفع عدد المسالخ التي يتم إغلاقها في الولايات المتحدة بسبب إصابة موظفين ما يثير المخاوف حيال التزود باللحوم.

وأعلنت شركة "تايسون فودز" الأميركية العملاقة لإنتاج اللحوم الخميس إغلاق مسلخ إضافي لها بشكل موقت بسبب تفشي وباء كوفيد-19.

وكانت منافستها شركة "جي بي اس يو اس ايه" أعلنت قبل بضعة أيام إغلاق مسلخ لها يذبح عشرين ألف خنزير يومياً في ولاية مينيسوتا، بالإضافة إلى موقع آخر لذبح الأبقار في ولاية كولورادو.

وطلبت نقابة العاملين في القطاع الثلاثاء أن يترافق المرسوم الرئاسي مع تدابير لرفع عدد فحوص الكشف عن كوفيد-19 واجراءات تباعد اجتماعي في المسالخ.

وقال رئيس النقابة مارك بيروني "الواقع هو أن هؤلاء العاملين يعرضون حياتهم للخطر كل يوم لإطعام بلدنا أثناء تفشي هذا الوباء القاتل".

وبحسب بيروني، تُوفي ما لا يقلّ عن عشرين موظفا من القطاع جراء كورونا المستجدّ وأكثر من خمسة آلاف آخرين أُدخلوا إلى المستشفى أو ظهرت عليهم عوارض كوفيد-19.

© 2020 AFP