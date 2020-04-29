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تونس ستبدأ تخفيف قيود الحجر الصحي عن عدة قطاعات انطلاقا من 4 مايو

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مكافحة فيروس كورونا الجديد في تونس
مكافحة فيروس كورونا الجديد في تونس © أ ف ب/ أرشيف
نص : فرانس24 تابِع

أعلنت السلطات  التونسية الأربعاء أنها ستبدأ انطلاقا من الرابع من مايو/أيار تخفيفا تدريجيا للقيود التي تم فرضها للتصدي لتفشي فيروس كورونا. ومن بين القطاعات التي ستشملها هذه الإجراءات، المهن الصغرى وأشغال البناء والصناعات الغذائية إضافة للخدمات الإدارية العامة.

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ستبدأ تونس اعتبارا من 4 مايو/ أيار المقبل تخفيفا تدريجيا للقيود التي فرضتها لاحتواء تفشي فيروس كورونا وذلك بعدة قطاعات من بينها المهن الصغرى وأشغال البناء والصناعات الغذائية إضافة للخدمات الإدارية العامة.

وأفادت لبنى الجريبي الوزيرة المكلفة بالمشاريع الكبرى في مؤتمرصحفي الأربعاء أن محلات الملابس والمراكز التجارية الكبرى ستفتح أبوابها في 11 مايو/ أيار.

فرانس24/ رويترز

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