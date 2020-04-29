دربي كاونتي يشكر روني لدوره في التوصل الى اتفاق مع اللاعبين لتأخير تقاضي رواتبهم

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لندن (أ ف ب)

شكر نادي دربي كاونتي الذي ينافس في دوري الدرجة الاولى الانكليزية لكرة القدم، قائده واين روني للدور الذي لعبه لتوصل النادي الى اتفاق مع لاعبيه بشأن التأخر في تقاضي جزء من رواتبهم من أجل مساعدته في مواجهة التداعيات المالية لفيروس كورونا المستجد.

كما وافق المدرب الهولندي فيليب كوكو وأعضاء الجهاز الفني والاداريين والموظفين على تأجيل تقاضي جزء من رواتبهم.

وجاء في بيان لدربي كاونتي "وافق لاعبو الفريق الاول طوعا على تأخير تقاضي جزء كبير من رواتبهم، أكثر من الذي تداولته وسائل الاعلام، فيما وافق أيضا فيليب كوكو وجهازه الفني والمدير التنفيذي ستيفن بيرس وفريقه على تأخير تقاضي جزء كبير من الرواتب".

وتابع البيان "يرغب النادي أن يشكر على وجه التحديد قائد الفريق واين روني، وكورتيس ديفيس ممثل جمعية لاعبي كرة القدم المحترفين في النادي، للمساعدة والدعم اللذين قدماهما".

ويبدو أن دربي كاونتي سينافس لموسم إضافي في الدرجة الاولى "تشامبيونشيب"، إذ كان يحتل المركز الثاني عشر قبل توقف المنافسات في منتصف شهر آذار/مارس الفائت بسبب فيروس "كوفيد-19".

وأشارت دراسة الى أن الفشل في إنهاء الموسم، سيكلف الدوري الانكليزي الممتاز "برمير ليغ" خسائر بقيمة ما يقارب مليار جنيه إسترليني (1,2 مليار دولار).

الا ان تبعات الازمة الاقتصادية ستكون أقسى على اندية الدرجات الدنيا إذ يصارع العديد منها من أجل البقاء.

© 2020 AFP