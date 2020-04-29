سلطنة عمان تستبدل العمالة الوافدة بالمحلية في الشركات الحكومية

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تسعى سلطنة عمان لاستيعاب مواطنيها الباحثين عن عمل من خلال استبدال الموظفين الأجانب بعمانيين، وذلك وفق دعوة وجهتها وزارة المال للشركات الحكومية. وقد أثيرت مؤخرا قضية تواجد ملايين من هؤلاء الأجانب في دول الخليج في خضم أزمة فيروس كورونا.

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دعت وزارة المال العمانية الشركات الحكومية لبدء العمل على استبدال الموظفين الأجانب بعمانيين في "أسرع وقت ممكن" لاستيعاب المواطنين الباحثين عن عمل.

وتضمن تعميم للوزارة أنّ الشركات الحكومية "تعد بيئة جاذبة ومحفزة لاستيعاب العمانيين المؤهلين الباحثين عن عمل".

وتابعت أنها تؤكد لكافة هذه الشركات "ضرورة الإسراع في إحلال العمانيين محل الوافدين وفق جدول زمني محدد لمختلف المستويات الوظيفية يتم تنفيذه في أسرع وقت ممكن بما فيها الوظائف القيادية والإشرافية".

ويشار إلى أن الأجانب يمثّلون أكثر من 40 بالمئة من سكان سلطنة عمان البالغ عددهم 4,6 ملايين، وغالبيتهم من العمّال الآتين من دول آسيوية بينها سريلانكا وباكستان والهند.

ومنذ السبعينيات تدفق ملايين العمال إلى دول الخليج الغنية بالنفط في خضم حملات الإعمار المتتالية بحثا عن عمل.

وأثيرت مؤخرا قضية تواجد ملايين من هؤلاء في الدول الثرية الست في خضم أزمة فيروس كورونا حيث تعاني هذه الدول في محاولتها إعادة العمال لبلدانهم لوقف انتشار الوباء.

فرانس24/ أ ف ب

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