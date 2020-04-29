سوريا: مقتل عشرات المدنيين بينهم أطفال في تفجير شاحنة نفط بعفرين شمالي البلاد

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خلف الثلاثاء تفجير قنبلة في شاحنة نفط ببلدة عفرين شمالي سوريا، التي تسيطر عليها القوات التركية، ما لا يقل عن 40 قتيلا مدنيا بينهم 11 طفلا، حسب ما أعلنته وزارة الدفاع التركية، التي وجهت أصبع الاتهام لوحدات حماية الشعب الكردية، فيما تقول هذه الأخيرة إنها لا تستهدف مدنيين.

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قتل الثلاثاء ما لا يقل عن 40 مدنيا بينهم 11 طفلا إثر تفجير قنبلة في شاحنة نفط في بلدة عفرين بشمال سوريا، وفق ما أعلنته وزارة الدفاع التركية، التي وجهت أصبع الاتهام لوحدات حماية الشعب الكردية السورية.

وأشارت الوزارة التركية في بيان، نشرته على تويتر، أن الانفجار وقع في منطقة مزدحمة في وسط عفرين. وبثت الوزارة مقطعا مصورا يظهر دخانا أسود يتصاعد في الهواء في حين سمعت في الخلفية أصوات أبواق سيارات الإسعاف والشرطة.

ونددت الولايات المتحدة في وقت متأخر الثلاثاء بالهجوم. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية مورغان أورتاغوس إنه: "حصد أرواح أشخاص كانوا يتسوقون...استعدادا لإفطار رمضان".

وقالت في بيان "التقارير الأولية تشير إلى أن الكثير من الضحايا كانوا مدنيين وبينهم أطفال". وكررت دعوة الولايات المتحدة لوقف إطلاق النار على مستوى سوريا. وأضافت "مثل هذه الأعمال الشريرة الجبانة غير مقبولة من أي طرف في الصراع".

وتعتبر تركيا وحدات حماية الشعب منظمة إرهابية على صلة بنشطاء أكراد على أراضيها، وشنت عمليات عسكرية في شمال سوريا لإبعادها عن حدودها.

ويعد تفجير الثلاثاء من أعنف التفجيرات التي شهدتها المنطقة التي تسيطر عليها قوات الجيش الوطني السوري المدعومة من تركيا. وكثيرا ما تلقي أنقرة اللوم على وحدات حماية الشعب في الهجمات، لكن الوحدات تقول إنها لا تستهدف مدنيين.

فرانس24/ رويترز

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