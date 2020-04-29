فرنسا: 427 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة والحصيلة تتجاوز الـ24 ألف حالة

تجاوز عدد الوفيات بفيروس كورونا في فرنسا 24 ألف حالة الأربعاء بعد تسجيل 427 وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وفق ما أعلنت وزارة الصحة في بيان. كما تضمن البيان أن عدد المرضى في المستشفيات وفي وحدات الرعاية الفائقة مستمر بالانخفاض.

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أعلنت وزارة الصحة الفرنسية في بيان أن عدد الوفيات جراء فيروس كورونا في البلاد زاد بـ 427 وفاة ليصل إلى 24087 حالة الأربعاء بينما استمر عدد المرضى الذين يُعالجون في المستشفيات وفي وحدات الرعاية الفائقة بالانخفاض.

وزادت حصيلة الوفيات 1.8 في المئة بالمقارنة مع يوم الثلاثاء بمعدل زيادة أعلى قليلا مما كان عليه خلال الساعات الأربع والعشرين السابقة.

ويشار إلى أن عدد الأشخاص الذين يُعالجون في المستشفيات من مرض كوفيد-19 انخفض إلى 26834 من 27484 أمس الثلاثاء، كما انخفض عدد المرضى في وحدات العناية الفائقة إلى 4207 من 4387. وتشهد هذه الأعداد تراجعا منذ أكثر من أسبوعين.

فرانس24/ رويترز

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