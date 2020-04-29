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فقدان مروحية كندية لحلف الاطلسي في البحر الايوني (أثينا)

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صورة لحاملة طائرات شارل ديغول الفرنسية في المتوسط في 8 شباط/فبراير 2019
صورة لحاملة طائرات شارل ديغول الفرنسية في المتوسط في 8 شباط/فبراير 2019 فاليري هاش ا ف ب/ارشيف
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اثينا (أ ف ب)

أعلنت أثينا مساء الأربعاء أنّ مروحية للقوات الكندية كانت تشارك في عملية استطلاع لحلف شمال الأطلسي وعلى متنها ستة أشخاص فُقد أثرها فوق المياه الدولية بين اليونان وإيطاليا.

وقالت القوات الجوية اليونانية إنّ المروحية كانت حين فُقد أثرها خارج منطقة المراقبة التابعة لليونان "على بُعد خمسين ميلاً بحرياً قبالة جزيرة كيفالونيا اليونانية في منطقة المراقبة التابعة لإيطاليا وكانت تشارك في عملية استطلاع للمنطقة" يقوم بها الحلف الاطلسي.

من جهتها قالت وزارة الدفاع اليونانية إنّ المروحية المفقودة هي من طراز سيكورسكي-سي إتش 124 وتابعة للفرقاطة الكندية فريديريكتون، وقد أقلعت من على متن هذه الفرقاطة لتنفيذ مهمتها الاستطلاعية.

وأوضحت الوزارة أنّ الفرقاطة الكندية تعمل في إطار قوة "إس إن إم جي 2" البحرية التابعة لحلف شمال الأطلسي، مشيرة إلى أنّه يوم الثلاثاء كانت هذه الفرقاطة تنفّذ مهمة مراقبة في المياه اليونانية بالاشتراك مع فرقاطات يونانية وإيطالية وتركية.

وأضافت أنّه يوم الأربعاء غادرت قوة الأطلسي المياه اليونانية فانسحبت الفرقاطة اليونانية من المهمة وظلّت في المياه الإقليمية اليونانية.

وقال مصدر عسكري يوناني لوكالة فرانس برس طالباً عدم نشر اسمه إنّ قوات بحرية وجوية يونانية مستعدة للمشاركة في عملة إنقاذ "إذا طلبت إيطاليا ذلك".

© 2020 AFP

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