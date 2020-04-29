فيروس كورونا: فرض ارتداء الكمامات في كل المناطق الألمانية

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قررت جميع المناطق الألمانية فرض ارتداء الكمامات لمحاربة فيروس كورونا. وهذا بعد أن التحقت برلين ببقية المناطق التي تفرض ارتداء كمامات في المتاجر. فيما ستكشف الحكومة الألمانية الخميس قراراتها الجديدة بخصوص تخفيف الحجر الصحي في البلاد.

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أصبح ارتداء الكمامة إلزاميا في كافة أنحاء ألمانيا. والتحقت العاصمة برلين بالمناطق، التي تفرض ارتداء الكمامة في وسائل النقل، ببقية المناطق التي تلزم المواطنين حملها في المحلات التجارية أيضا، حسبما ذكر أندرياس غايزل مساعد رئيس البلدية للشؤون الداخلية.

وكانت المناطق الـ15 الأخرى اتخذت قرارا مماثلا الأسبوع الماضي. وبذلك تصبح ألمانيا بأكملها تفرض ارتداء الكمامات الصحية في المحلات التجارية. ويتعلق القرار الذي تبناه مجلس شيوخ برلين بحماية الأنف والفم. وسمح بوضع مناديل.

ودعت السلطات الألمانية السكان إلى التزام الحذر في مواجهة الوباء. وستعرض الحكومة الفدرالية والمناطق الخميس القرار التي ينتظر إعلانه في السادس من أيار/مايو حول إجراءات محتملة لتخفيف العزل.

وكانت استراتيجية ألمانيا في التصدي للفيروس أكثر فعالية مقارنة بنظيراتها من الدول في القارة الأوروبية، إذ كانت تجري الآلاف من الفحوص أسبوعيا، وجعلت ارتداء الكمامات إجباريا في وسائل النقل العام وفي المتاجر وفي بعض المناطق منذ وقت سابق.

فرانس24/ أ ف ب

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