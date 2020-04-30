ألمانيا تحظر حزب الله اللبناني على أراضيها وتصنفه "منظمة إرهابية"

قررت السلطات الألمانية الخميس حظر حزب الله اللبناني على أراضيها، مصنفة إياه "منظمة إرهابية". ونفذت في وقت مبكر من صباح اليوم مداهمات لتوقيف أشخاص يشتبه بانتمائهم للجماعة.

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أعلنت وزارة الداخلية الألمانية اليوم الخميس إن بلادها حظرت حزب الله اللبناني، المدعوم من إيران، على أراضيها وصنفته "منظمة إرهابية".

ونفذت الشرطة الألمانية، في وقت مبكر من صباح اليوم، مداهمات لاعتقال أشخاص يشتبه بكونهم أعضاء في الجماعة. ويعتقد مسؤولون أمنيون أن ما يصل إلى 1050 شخصا في ألمانيا أعضاء في جناح متطرف بحزب الله.

وقال متحدث باسم وزارة على تويتر: "حظر وزير الداخلية هورست زيهوفر جماعة حزب الله الإرهابية الشيعية في ألمانيا".

وكانت ألمانيا في السابق تفرق بين الذراع السياسي للجماعة وبين وحداتها العسكرية التي تقاتل إلى جانب جيش الرئيس السوري بشار الأسد.

فرانس24/ رويترز

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