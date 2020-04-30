ألمانيا تقرر تخفيفاً إضافياً لتدابير الحجر

ميكائيل كابلر تصوير مشترك/ا ف ب

صورة من الأرشيف للمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل خلال مؤتمر صحافي بمقر المستشارية في برلين، 23 نيسان/ابريل 2020

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برلين (أ ف ب)

ستخفّف ألمانيا الخميس قليلا الحجر العام الذي تم اقراره لاحتواء فيروس كورونا المستجد، عبر فتح دور العبادة والمسارح وحدائق الحيوانات بشروط، وفق ما أفاد مصدر حكومي وكالة فرانس برس.

وجهّزت الحكومة قائمة تدابير يفترض أن يتم تبنيها رسميا بعد الظهر خلال اجتماع بين المستشارة أنغيلا ميركل ورؤساء الولايات الألمانية، وفق المصدر.

في ما يخص الشؤون الدينية، تقول الوثيقة التي حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منها، إنه "يمكن تنظيم التجمعات الدينية مرة أخرى" بشرط ترك مسافة أمان دنيا بين المشاركين وأن يتم وضع كمامات وقائية.

وتقدّر برلين أن النجاحات المسجّلة حتى الآن بفضل اجراءات الغلق "تسمح بتخفيف التدابير تدريجيا".

وبما أن ممارسة الدين تحظى بحماية دستورية، اعتبرت الحكومة أنه "من الضروري السماح بإعادة فتح أماكن العبادة".

بذلك، تخضع السلطات لضغط عدة مجموعات دينية عبرت عن سخط متزايد، وكذلك لقرار العدالة.

يوم الأربعاء، منعت المحكمة الدستورية، أعلى هيئة قضائية في البلاد، الغلق الكامل لأماكن العبادة الذي اعتبرته "تدخلا خطيرا" في الحرية الدينية المضمونة ضمن الحقوق الأساسية، وطالبت السلطات بالسماح لها بالنشاط بشرط الالتزام بشروط السلامة، على غرار وضع الكمامات أو ترك مسافة كافية بين الأفراد.

وجاء ذلك عقب شكوى تقدمت بها جمعية إسلامية احتجت على منع صلاة الجمعة خلال شهر رمضان، رغم الالتزام بتدابير وقائية خاصة.

من ناحية أخرى، تعتزم الحكومة الألمانية الخميس السماح بزيارة المتاحف وقاعات العروض وحدائق الحيوانات والنصب التذكارية. ووفق وسائل إعلام محليّة، سيتم أيضا النظر في فتح مناطق لعب الأطفال.

في المقابل، تم تأجيل اتخاذ قرار حول فتح قطاع الضيافة الذي يشمل المطاعم والمقاهي إلى 6 أيار/مايو.

وتعتبر ألمانيا من بين الدول التي أحسنت التعامل مع الوباء. وسجلت البلاد حتى صباح الخميس 159119 إصابة و6288 وفاة بكوفيد-19، ما يمثل معدل وفيات من 4 بالمئة، وهو أدنى من المعدلات المسجلة في أغلب الدول الكبرى الأخرى.

مع ذلك، تخشى السلطات حصول موجة عدوى ثانية في حال الاستعجال في تخفيف تدابير العزل.

© 2020 AFP