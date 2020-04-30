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أوبئة ضربت البشرية 5/5: مرض الإيدز... فيروس نقص المناعة المكتسبة الذي قتل أكثر من 40 مليون شخص

صورة ملتقطة من الشاشة، © فرانس24

العدد الخامس والأخير من سلسلة أوبئة ضربت البشرية نخصصه لمرض الإيدز. ففي بداية الثمانينيات ضرب فيروس غامض "مجتمع" المثليين في الولايات المتحدة، أطلق عليه في البداية اسم سرطان المثليين، نسبة لذلك. في العام 1983 تمكن معهد باستور، من تحديد معالم الفيروس الجديد الذي ينتقل عن طريق الممارسة الجنسية وعن طريق الدم. الفيروس قتل أكثر من 40 مليون شخص منذ اكتشافه قبل أربعين عاما. تقرير: رابح خالدي، فلورانس غييار، أرمال كو، وبيتر أوبريان.