الحارس الكاميروني أونانا يعلن رغبته بالرحيل عن أياكس أمستردام

رونالد بونيسترو ا ن ب/ا ف ب

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امستردام (أ ف ب)

كشف الحارس الكاميروني الدولي أندريه أونانا عن رغبته بالرحيل من نادي أياكس أمستردام الهولندي، في ظل تنافس عدة أندية أوروبية عريقة للحصول على خدماته.

فبعد خمس سنوات أمضاها في صفوف فريق العاصمة احرز فيها لقب الدوري وبلغ نصف نهائي دوري ابطال أوروبا الموسم الماضي، قال أونانا (24 عاما و15 مباراة دولية) في حديث مع يومية "الغيمين داغبلاد": "أنا سعيد في أياكس وممتن لهذا النادي. لكن حان الوقت كي اتقدم الى الامام.. لدي طموحات هامة"، متحدثا عن "خمس سنوات كبيرة" في امستردام.

وأشارت تقارير الى رغبة تشلسي وتوتنهام الانكليزيين وبرشلونة الاسباني وباريس سان جرمان الفرنسي بالتعاقد مع الكاميروني، الذي اتفق مع مديري اياكس على موعد رحيله قبل نهاية عقده في 2022.

وقال وكيله ألبرت بوتينيس "هناك حركة كبيرة حول اندريه. لم يقدم برشلونة عرضا رسميا لاياكس، لكنه عبر لي جديا عن رغبته. يجب اخذ الوضع الحالي بالاعتبار (تفشي فيروس كورونا المستجد). يتعين على النادي ان يقوم بتنازلات مالية، لذلك اقترح اشراك احد حراسه في الصفقة".

وخاض أونانا، المقدّر سعر انتقاله قبل ازمة تفشي فيروس "كوفيد-19" باربعين مليون يورو، 178 مباراة مع اياكس استقبل فيها 158 هدفا وحافظ على نظافة شباكه 74 مرة.

© 2020 AFP