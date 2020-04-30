الولايات المتحدة: أكثر من 2500 وفاة جديدة بفيروس كورونا وترامب يؤكد أن الوباء "سيرحل"

تظل الحصيلة اليومية للوفيات بجائحة فيروس كورونا في الولايات المتحدة مرتفعة لليوم الثاني على التوالي، إذ سجلت 2502 وفاة جديدة الأربعاء بارتفاع طفيف عن يوم الثلاثاء الذي بلغ فيه عدد الوفيات 2500. وذلك بعد يومين من تسجيل انخفاض في عدد الوفيات. ليرتفع مجموع ضحايا الوباء في البلاد إلى 60853. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مؤتمره الصحفي اليومي إن الفيروس "سيرحل"، من دون أن يشير إلى كيفية ذلك.

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سجلت الولايات المتحدة مساء الأربعاء وفاة أكثر من 2500 شخص بسبب فيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة، في حصيلة تزيد قليلا عن تلك المسجلة مساء الثلاثاء، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز.

وأظهرت بيانات نشرت في الساعة 20:30 بالتوقيت المحلي أن وباء كوفيد-19 أودى في الولايات المتحدة خلال 24 ساعة بحياة 2502 شخص، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للوفيات الناجمة عن الوباء في هذا البلد إلى 60853 وفاة.

وتجاوزت حصيلة الوفيات اليومية المسجلة مساء الأربعاء تلك التي سجّلت مساء الثلاثاء (2207 وفيات)، وذلك بعد يومين من تسجيل انخفاض لافت في أعداد ضحايا الوباء الفتاك (1330 وفاة مساء الأحد و1303 وفيات مساء الإثنين).

وتعتبر الولايات المتّحدة التي سجلت فيها أول وفاة بالفيروس في نهاية شباط/فبراير الدولة الأكثر تضررا في العالم من وباء كوفيد-19، سواء من حيث عدد الوفيات أو الإصابات.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء الأربعاء خلال مؤتمره الصحافي اليومي في البيت الأبيض بشأن تطورات الوباء في البلاد، إن فيروس كورونا المستجد "سيرحل"، ولكنه لم يشر إلى كيفية ذلك.

فرانس24/ أ ف ب

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