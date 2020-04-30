اليمن يعلن تسجيل أول حالتي وفاة بفيروس كورونا

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امرأة تتسول في شارع عدن جنوب اليمن حيث تم الإبلاغ عن خمس حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الأربعاء ليصل مجموع الحالات المؤكدة إلى ست حالات

أعلنت السلطات اليمنية مساء الأربعاء أنه تم تسجيل أول حالتي وفاة بفيروس كورونا، فيما تم تأكيد خمس إصابات جديدة بالفيروس. وكان اليمن قد سجل في الأسابيع الماضية إصابة واحدة بالفيروس في محافظة حضرموت تماثلت للشفاء.

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أعلن وزير الصحة في اليمن مساء الأربعاء أنه تم تسجيل أول حالتي وفاة بفيروس كورونا، فيما تم تأكيد خمس إصابات بالفيروس في محافظة عدن جنوب البلاد.

وصرح وزير الصحة اليمني ناصر باعوم لقناة اليمن الفضائية الأربعاء "اليوم تم الإعلان عن خمس إصابات بفيروس كورونا ومن هذه الإصابات حالتا وفاة".

وبحسب باعوم "أجرينا فحصا للحالات مرتين وكانت إيجابية، وبالتالي في ظل هذا الوضع العالمي لا بد أن نعلن أنها حالات كورونا حتى يثبت العكس".

وأفاد اللجنة الوطنية العليا للطوارئ لمواجهة وباء كورونا الحكومية في تغريدة أنه تم تسجيل خمس إصابات مؤكدة بالفيروس في عدن، المقر المؤقت للسلطة المعترف بها دوليا.

وكان اليمن قد سجل في الأسابيع الماضية إصابة واحدة بالفيروس في محافظة حضرموت تماثلت للشفاء.

وفور الإعلان عن الإصابات، قرّر المجلس الانتقالي الجنوبي، القوة السياسية والعسكرية الانفصالية النافذة التي تدير عدن منذ أن أقامت إدارة ذاتية قبل أيام، فرض حظر تجول شامل لثلاثة أيام.

كما قرر المجلس الذي تشوب علاقته بالحكومة المعترف بها نزاعات، إغلاق مراكز التسوق والمساجد والاستمرار في وقف بيع نبتة القات وتعليق العمل في سوقها.

ويشهد اليمن نزاعا مسلّحا على السلطة منذ 2014 حين سيطر الحوثيون على صنعاء وانطلقوا نحو مناطق أخرى، قبل أن تتصاعد حدّة المعارك مع تدخّل السعودية على رأس تحالف عسكري في مارس/آذار 2015 دعما للحكومة في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران.

وقتل في أفقر دولة في شبه الجزيرة العربية منذ بدء عمليات التحالف آلاف المدنيين، فيما انهار قطاعها الصحي وسط نقص حاد في الأدوية وانتشار أمراض وأوبئة كالكوليرا الذي تسبّب بوفاة المئات، في وقت يعيش الملايين على حافّة المجاعة.

كانت منظمات إغاثية قد حذرت من أن وصول كورونا ينذر بكارثة بسبب القطاع الصحي المنهار بفعل سنوات الحرب.

فرانس24/ أ ف ب

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