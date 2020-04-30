باريس سان جرمان يفوز بلقب الدوري الفرنسي بعد إعلان توقف الموسم بسبب فيروس كورونا

قررت رابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم الخميس إيقاف الموسم الحالي 2019-2020 تفعيلا لأوامر الحكومة بهذا الشأن، ضمن جهود احتواء تفشي فيروس كورونا. وتم اعتماد الترتيب الحالي للبطولة لمعرفة البطل والفرق المتأهلة للبطولات الأوروبية، ففاز بذلك باريس سان جرمان باللقب، وتأهل لدوري الأبطال برفقة مرسيليا ورين، بينما كان ليون أبرز الخاسرين باحتلاله المركز السابع الذي سيحرمه من التواجد الأوروبي للمرة الأولى منذ أكثر من 20 عاما.

إعلان اقرأ المزيد

أعلنت رابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم الخميس أنها قررت تفعيل الأوامر الصحية للحكومة الفرنسية بالإيقاف النهائي لموسم الدرجة الأولى، وأكدت أن مجلس إدارتها اعتمد ترتيبا توج من خلاله باريس سان جرمان باللقب ويحرم ليون من التأهل إلى المسابقات القارية.

وكشفت الرابطة في مؤتمر صحفي عبر الفيديو عن "الترتيب النهائي" الذي ضمن من خلاله مرسيليا ورين تأهلهما إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، فيما كان ليون السابع أبرز الخاسرين كونه جاء خارج المراكز المؤهلة للمسابقتين القاريتين لأول مرة منذ أكثر من 20 عاما.

وسيهبط تولوز وأميان إلى الدرجة الثانية، فيما يصعد لوريان ولنس إلى الدرجة الأولى، ما سيؤدي إلى موجة من النزاعات أمام المحاكم الرياضية والإدارية.

فرانس24/ أ ف ب

النشرة الإعلاميةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك