ترامب سيستأنف رحلاته داخل الولايات المتحدة الأسبوع المقبل

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الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال اجتماع مع مسؤولي قطاع الصناعة في واشنطن في 29 نيسان/ابريل 2020

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واشنطن (أ ف ب)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء أنه سيستأنف الأسبوع المقبل رحلاته داخل الولايات المتحدة، مؤكدا أنه ينتظر بفارغ الصبر عقد مهرجانات انتخابية "جنونية" في أسرع وقت ممكن.

وقال ترامب لصحافيين إنه "سعيد" بالتوجه إلى ولاية أريزونا الأسبوع المقبل، في أول رحلة له داخل الولايات المتحدة منذ أن شل فيروس كورونا المستجد البلاد.

وستخصص رحلته إلى هذه الولاية الواقعة في الغرب الأميركي لإنعاش البلاد التي تضرر اقتصادها بشدة بسبب انتشار وباء كوفيد-19. وقال الرئيس الجمهوري من البيت الأبيض إنه لم يعقد أي تجمع انتخابي "لأنه من المبكر جدا" تنظيم نشاطات في ملاعب ممتلئة.

لكن الرجل السبعيني الذي يخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة لولاية ثانية، في مواجهة الديموقراطي جو بايدن، يأمل في عقد تجمعات "في مستقبل ليس بعيدا".

وقال "آمل أن نتمكن من عقد تجمعاتنا السابقة التي تضم 25 ألف شخص ونتصرف بجنون لأننا نحب بلدنا"، موضحا أنه لا يستطيع تصور تجمعات ثلاثة أرباع المقاعد فيها خالية.

وأكد ترامب "لن يكون هذ المشهد جميل".

وتابع أنه سيتوجه "قريبا جدا" إلى ولاية أوهايو، الأساسية في الاقتراع الرئاسي الذي سيجرى في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

وخلا اجتماع مع مسؤولي القطاع الصناعي الأميركي، عبر الرئيس الأميركي عن تفاؤله مشددا على أن أول اقتصاد في العالم سيخرج بسرعة من هذه الأزمة.

وأضاف أنه يتوقع أن تضعف خطورة الفيروس تلقائيا، مؤكدا أن الولايات المتحدة مجهزة لإخماد "الجمر" المتبقي.

وأكد ترامب بشأن فيروس كورونا المستجد "أريد العودة (إلى اقتصاد يعمل بكامل طاقته) مع أو بدون (لقاح)، لكننا سننتظر بالتأكيد رحيله وسيرحل".

واضاف "سيرحل، سيذهب، سيتم القضاء عليه"، بدون أن يوضح كيف.

© 2020 AFP