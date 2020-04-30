جائزة النمسا الكبرى: وزارة الصحة تعطي الضوء الأخضر من دون جماهير

جو كلامار ا ف ب/ارشيف

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فيينا (أ ف ب)

ستحصل جائزة النمسا الكبرى، الاولى ضمن الروزنامة المعدّلة لبطولة العالم للفورمولا واحد بسبب تفشي فيروس "كوفيد-19"، على الضوء الاخضر لانطلاقها شرط اقامتها من دون جماهير.

وأبلغ وزير الصحة الاربعاء منظمي السباق المقرر في 5 تموز/يوليو على حلبة "ريد بول رينغ" في سبيلبرغ وجوب توفير بعض الضمانات.

قال رودولف أنشوبر لاذاعة "أو 1": "يتوقّف السماح بتنظيم الحدث كليا على خطة السلامة التي يقدمها المنظمون".

تابع "سنسمح بهكذا احداث في ظل ظروف صارمة للغاية، وبطبيعة الحال ستكون من دون جماهير".

وتريد الحكومة أن يُنظَّم السباق ضمن "حلقة مقفلة"، بحيث يكون الاشخاص من خارج الفرق المسموح بمشاركتها فقط من النمساويين.

وكان من المقرر أن ينطلق الموسم من حلبة ألبرت بارك الأسترالية في ملبورن (13-15 آذار/مارس)، لكن السباق ألغي قبل ساعات من بدء تجاربه الحرة بعد إصابة أحد أعضاء طاقم فريق ماكلارين بفيروس "كوفيد-19".

وأُعلن لاحقا عن إلغاء جائزتي موناكو وفرنسا، في حين أن السباقات التي تم تأجيلها هي البحرين، فيتنام، الصين، هولندا، إسبانيا، أذربيجان، وكندا.

وأعلن منظمو بطولة العالم في 18 اذار/مارس كخطوة أولى، تقديم موعد العطلة الاجبارية السنوية لتعويض تأخير انطلاق الموسم بسبب وباء "كوفيد-19"، مشيرين الى ان هذه الفترة "التي عادة ما تكون لأسبوعين في آب/أغسطس (...) نقلت الى آذار/مارس ونيسان/أبريل".

لكن الاتحاد الدولي اصدر بيانا الثلاثاء جاء فيه "من الآن وصاعدا يتعين على مصانع المحركات تمديد الاقفال من 35 الى 63 يوما تواليا خلال اشهر آذار/مارس، نيسان/ابريل، ايار/مايو و/أو حزيران/يونيو".

وأكد الرئيس التنفيذي للفورمولا واحد الأميركي تشايس كاري، رغبته في ان ينطلق موسم فورمولا واحد من سباق جائزة النمسا الكبرى في 5 تموز/يوليو المقبل، وقال "نهدف الى بدء السباقات في أوروبا في تموز/يوليو، آب/أغسطس وأوائل أيلول/سبتمبر. الأول سيكون في النمسا في عطلة نهاية الأسبوع من 3 الى 5 تموز/يوليو"، مضيفا "في أيلول/سبتمبر وتشرين الأول/أكتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر، يجب أن نتسابق في أوراسيا وآسيا والأميركيتين، على أن ننهي الموسم في الخليج خلال كانون الأول/ديسمبر بسباق البحرين، قبل أن يكون الختام التقليدي في أبوظبي، لنكون قد خضنا بين 15 و18 سباقا".

وتوقع كاري ان تكون "أولى السباقات دون جماهير".

© 2020 AFP