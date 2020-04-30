خبراء بريطانيون وإيطاليون يحققون في العلاقة بين أمراض التهابية خطرة تصيب الأطفال وفيروس كورونا

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المركز الإقليمي للعلوم في أولدهام، لانكشاير. إنكلترا في 26 مارس/آذار 2020.

كشف وزير الصحة البريطاني مات هانكوك الثلاثاء أن بعض الأطفال توفوا نتيجة التهابات خطيرة نادرة، قد يكون تسبب فيها إصابتهم بفيروس كورونا. وتظهر على المصابين الأعراض المعروفة لدى مرضى كاواساكي الذي ينتشر أكثر في أجزاء من آسيا. ويحقق خبراء في بريطانيا وإيطاليا احتمال وجود صلة بين فيروس كورونا ومجموعة من الأمراض الالتهابية الشديدة لدى الأطفال.

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أكد وزير الصحة البريطاني مات هانكوك الثلاثاء أن بعض الأطفال الذين لا يعانون من مشاكل صحية كبيرة توفوا جراء متلازمة التهابية نادرة يعتقد الباحثون أنها مرتبطة بمرض كوفيد-19.

ويحقق خبراء طبيون من إيطاليا وبريطانيا في احتمال وجود صلة بين جائحة فيروس كورونا ومجموعات من الأمراض الالتهابية الشديدة لدى الأطفال الذين يصلون إلى المستشفيات وهم يعانون من حمى شديدة وتورم الشرايين.

ففي شمال إيطاليا، وهي إحدى المناطق الأشد تضررا من الجائحة في العالم، لاحظ الأطباء توافد أعداد كبيرة بشكل غير معتاد من الأطفال الذين تقل أعمارهم عن تسع سنوات حالاتهم خطيرة لما يبدو أنه متلازمة كاواساكي التي تنتشر أكثر في أنحاء من آسيا.

وقال هانكوك لإذاعة إل.بي.سي: "بعض الأطفال الذين ماتوا لا يعانون من مشاكل صحية كبيرة".

وأضاف "هو مرض جديد نعتقد أنه ناجم عن الإصابة بفيروس كورونا وكوفيد-19، لسنا متأكدين بنسبة 100 بالمئة، لأن بعض الذين أصيبوا به لم تثبت إصابتهم بالفيروس، لذلك نجري المزيد من البحث الآن، لكن هو أمر يقلقنا".

وتابع قائلا "هو نادر، ورغم أنه خطير جدا على الأطفال الذين أصيبوا به فإن عدد الحالات قليل".

ومتلازمة كاواساكي التي لا يعرف سببها، عادة ما تصيب الأطفال دون الخامسة وتصاحبه أعراض الحمى والطفح الجلدي وتورم الغدد، وفي الحالات الخطرة التهاب شرايين القلب.

فرانس24/ رويترز

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