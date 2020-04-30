دوري المحترفين: ليبرون ينفي الدعوات في ليكرز لإلغاء الموسم

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نيويورك (أ ف ب)

شدد نجم لوس انجليس ليكرز ليبرون جيمس الخميس أنه مستعد لاستئناف دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين المعلق بسبب فيروس كورونا المستجد، نافيا التقارير التي تحدثت عن رغبة بعض وكلاء اللاعبين ومسؤولين في الفريق إلغاء الموسم.

وعلّقت رابطة الدوري الاميركي للمحترفين المنافسات منذ 12 آذار/مارس الفائت بعد إصابة الفرنسي رودي غوبير لاعب يوتا جاز بفيروس "كوفيد- 19".

ونقل تقرير على شبكة "سي إن بي سي" الخميس عن وكلاء لاعبين لم يتم الكشف عن أسمائهم ومسؤولين في ليكرز، قولهم إن مالكي النادي قلقون من المسؤوليات بسبب المخاوف الصحية والنقص في الايرادات جراء اللعب امام مقاعد فارغة.

الا ان جيمس المتوج بطلا لدوري "ان بي أي" في ثلاث مناسبات دحض التقرير مؤكدا انه وزملاءه في ليكرز مستعدون لاستكمال الموسم عندما ترى السلطات الصحية ان الظروف آمنة.

وكتب جيمس، المتوج بلقب أفضل لاعب في الدوري في أربع مناسبات، عبر حسابه على تويتر "لقد رأيت بعض التقارير عن رغبة المسؤولين والوكلاء في إلغاء الموسم؟؟؟ هذا غير صحيح على الاطلاق".

وتابع "لا أحد أعرفه يقول شيئا من هذا القبيل. ما إن يصبح الوضع آمنا، نرغب في أن ننهي الموسم. أنا جاهز وفريقنا جاهز. لا أحد يجب أن يلغي أي شيء".

وكان ليكرز يحتل صدارة المنطقة الغربية قبل تعليق المنافسات، ويملك ثاني أفضل رصيد في الدوري بعد ميلووكي باكس، برصيد 49 انتصارا مقابل 14 هزيمة، حيث يتبقى ما يقارب الشهر من الموسم المنتظم إضافة الى شهرين للادوار الاقصائية.

ومما لا شك فيه أن اللاعبين سيكونون بحاجة للوقت والفرصة للعودة الى التمارين واستعادة لياقتهم البدنية قبل استئناف المنافسات، حتى ولو خلف أبواب موصدة وفي أماكن محددة.

وقال متحدث باسم الرابطة ل "سي إن بي سي" أنه "من مسؤولية الرابطة أن تستكشف كل الخيارات من اجل استئناف اللعب هذا الموسم".

وتابع "نحن مدينون بذلك لجماهيرنا، الأندية، اللاعبين، الشركاء وكل من يحب اللعبة. في الوقت الذي تبقى صحة وسلامة الجميع اولويتنا، نواصل في تقييم كل الخيارات من أجل إنهاء الموسم".

وأكد انه "في الوقت ذاته، نركز بشكل كبير على معالجة تأثير كوفيد-19 على موسم 2020-2021".

وسبق أن توصلت رابطة الدوري الى اتفاق مع رابطة اللاعبين لخفض راتب كل لاعب بنسبة 25 في المئة بدءا من 15 أيار/مايو المقبل.

كما وأعلنت رابطة الدوري أنها ستسمح للاعبين باستئناف التمارين الفردية في مقرات تدريبات الأندية بدءا من الثامن من أيار/مايو في المناطق التي تسمح الحكومات بذلك.

© 2020 AFP