رئيس وزراء روسيا يعلن إصابته بفيروس كورونا

كيريل كودريافتسيف ا ف ب

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موسكو (أ ف ب)

أعلن رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين الخميس إصابته بفيروس كورونا، في الوقت الذي تجاوز فيه عدد الاصابات المؤكدة في البلاد عتبة ال100 ألف إصابة عقب حصيلة يومية من الاصابات تعد الأعلى.

وقال ميشوستين خلال لقاء عبر الفيديو مع الرئيس فلاديمير بوتين "علي أن أخضع لحجر ذاتي واتبع تعليمات الأطباء. من الضروري حماية زملائي"، واعدا بأن يبقى على تواصل مستمر "حول كافة المواضيع الرئيسية" ومقترحا تكليف شخص بمهامه.

ووقع بوتين بسرعة مرسوما يتولى بموجبه مهامه النائب الأول لرئيس الوزراء أندريه بيلوسوف بوصفه رئيسا للحكومة "بالانابة".

وطمأنه بوتين في الاجتماع المتلفز أن "ما يحدث لك الآن يمكن أن يحدث لأي شخص"، مشيرا الى انه لن يتم اتخاذ قرارات كبيرة في غيابه.

وأضاف" آمل أن تبقى قادرا على العمل وتشارك بشكل فاعل" في صنع قرارات الحكومة، متمنيا له الشفاء العاجل.

ولم يعقد بوتين أي اجتماعات وجها لوجه منذ أسابيع، وفق موقع الكرملين على الإنترنت، وقد ظهر آخر مرة في نفس الغرفة مثل ميشوستين في 24 آذار/مارس.

وأدى تسجيل 7,099 إصابة مؤكدة خلال ال24 ساعة الماضية في روسيا إلى رفع إجمالي عدد الإصابات الى 106,498 بالاضافة الى 1,073 وفاة، وفقا للتحديث الرسمي اليومي حول أزمة فيروس .

ومع الزيادة في الاصابات التي تبلغ عدة آلاف كل يوم، أصبحت روسيا الآن الدولة الأوروبية التي تسجل أكبر عدد من الإصابات.

لكن معدل الوفيات بفيروس كورونا في روسيا لا يزال منخفضا نسبيا، وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف ان الاجراءات التي اتخذتها الحكومة و"قرارات العزل الصارمة" ساعدت البلاد على تجنب "السيناريو الإيطالي" الكارثي.

واضاف بيسكوف في حديث تلفزيوني إن روسيا زادت بسرعة وكفاءة عدد أسرّة المستشفيات المتاحة.

وانتشر الفيروس في جميع الأقاليم الروسية البالغ عددها 85، في حين كانت موسكو بؤرة تفشي الفيروس.

© 2020 AFP