رابطة الدوري الفرنسي تعلن التوقف النهائي للبطولة وتمنح اللقب لباريس سان جرمان

فيليب ديسماز ا ف ب/ا ف ب/ارشيف

مهاجما باريس سان جرمان كيليان مبابي (يمين) والبرازيلي نيمار يتصافحان عقب هز شباك ليون في نصف نهائي مسابقة كأس فرنسا في ليون في الرابع من آذار/مارس 2020.

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باريس (أ ف ب)

أعلنت رابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم الخميس أنها اتبعت الأوامر الصحية للحكومة الفرنسية بتفعيل الإيقاف النهائي لموسم الدرجة الأولى، مؤكدة ان مجلس ادارتها اعتمد ترتيبا توج من خلاله باريس سان جرمان باللقب ويحرم ليون من التأهل الى المسابقات القارية.

وكشفت الرابطة في مؤتمر صحافي عبر الفيديو عن "الترتيب النهائي" الذي ضمن من خلاله مرسيليا ورين تأهلهما إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، فيما كان ليون السابع أبرز الخاسرين كونه جاء خارج المراكز المؤهلة للمسابقتين القاريتين لأول مرة منذ أكثر من 20 عاما.

وسيهبط تولوز وأميان إلى الدرجة الثانية، فيما يصعد لوريان ولنس إلى الدرجة الأولى، ما سيؤدي إلى موجة من النزاعات أمام المحاكم الرياضية والإدارية.

وبهذا القرار، وضعت الرابطة حدا لقلق البعض من استئناف اللعب وآمال الأخرين بعودة عجلة البطولات إلى الدوران، وذلك بعد يومين من تصريحات رئيس الوزراء ادوار فيليب بأنه "لا يمكن استئناف موسم 2019-2020 للرياضات المحترفة".

وقبل أن يكشف المدير التنفيذي للرابطة ديدييه كييو عن الترتيب النهائي، قالت رئيسة الرابطة ناتالي بوي دو لا تور "هذا القرار لا لبس فيه. كان يتعين علينا اتخاذ قرار حازم ونهائي بشأن الموسم الحالي. لقد قررنا نهاية موسم 2019-2020".

وأضافت "هذه القرارات حازمة ومتينة". مجلس الإدارة اتخذ القرار"، في وقت تطرق فيه بعض الفاعلين في كرة القدم الفرنسية إلى ضرورة التصويت على القرار في الجمعية العامة للرابطة في 20 أيار/مايو المقبل.

- اللقب التاسع لسان جرمان -

واعتمدت الرابطة في حساب الترتيب على الطريقة التي أوصى بها رئيس الاتحاد الفرنسي للعبة نويل لو غريت في بطولات الهواة، وهي حاصل "عدد النقاط لكل مباراة لعبت".

وهكذا توج باريس سان جرمان منطقيا باللقب التاسع في تاريخه، معادلا مرسيليا، وبفارق لقب واحد خلف سانت إتيان صاحب الرقم القياسي في عدد الألقاب في الدوري (10).

وبمرافقته فريق العاصمة إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا باعتباره صاحب المركز الثاني في الدوري، سيعود مرسيليا إلى المسابقة القارية العريقة للمرة الأولى منذ عام 2013 ما سيساهم في تحسين وضعه المالي.

في المقابل، تأهل رين الثالث إلى الأدوار التمهيدية للمسابقة القارية العريقة وسيكون بالتالي أمام فرصة خوض غمار بطولة "الكأس ذات الأذنين الكبيرتين" للمرة الأولى في تاريخه.

وسيكتفي ليل الرابع بالمشاركة في مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" إلى جانب نيس الخامس ورينس السادس لعدم وجود إمكانية لخوض المباراتين النهائيتين لكأس الرابطة وكأس فرنسا واللتين كان مقررا إقامتهما في أوائل آب/أغسطس.

وتقرر هبوط أميان وتولوز إلى الدرجة الثانية، وصعود لوريان، بطل الدرجة الثانية، ووصيفه لنس إلى الأولى.

© 2020 AFP