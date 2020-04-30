فرنسا: أقل حصيلة يومية للوفيات بسبب كورونا منذ نهاية مارس وتناقص مستمر للمصابين في الإنعاش

امرأة ترتدي قناع وجه واقٍ، تمشي أمام كاتدرائية نوتردام دي باريس، باريس، فرنسا ، 27 أبريل 2020.

سجلت فرنسا أقل حصيلة يومية لوفيات بسبب فيروس كورونا منذ نهاية مارس/آذار، إذ توفي 289 شخصا ليرتفع بذلك عدد الوفيات الإجمالي إلى 24376. فيما يستمر لليوم 22 على التوالي تراجع عدد المصابين في وحدات العناية المركزة ليصل إلى 4019.

إعلان اقرأ المزيد

أظهرت بيانات رسمية أن عدد المتوفين بسبب فيروس كورونا في فرنسا الخميس 289 أو 1,2 في المئة إلى 24376 وهي أقل زيادة في يوم بخلاف عطلة نهاية الأسبوع منذ نهاية مارس/آذار.

وأفاد مدير وكالة الصحة العامة جيروم سالومون إن عدد الأشخاص الذين يتلقون العلاج في وحدات العناية المركزة تراجع إلى 4019 من 4207 يوم الأربعاء في تراجع لليوم 22 على التوالي.

كما تراجع عدد المصابين بفيروس كورونا في المستشفيات مجددا إلى 26283 من 26834 وهو ما يشير إلى تراجع مستمر لم ينقطع منذ أكثر من أسبوعين.

فرانس24/ رويترز

النشرة الإعلاميةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك