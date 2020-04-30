فلايني يقرض ستاندار لياج 3 ملايين يورو لانتشاله من أزمته المالية

ميشيل كراكوفسكي بلغا/ا ف ب

حمل فلايني (وسط) الوان ستاندار لياج بين 2004 و2008

إعلان اقرأ المزيد

بروكسل (أ ف ب)

سيقرض لاعب الوسط البلجيكي مروان فلايني مبلغ 3 ملايين يورو لنادي بداياته ستاندار لياج الذي يعاني راهنا صعوبات مالية، بحسب ما ذكرت صحف محلية الخميس.

ويسير فلايني (32 عاما)، لاعب شاندونغ لونينغ الصيني راهنا ومانشستر يونايتد الانكليزي سابقا، على خطى مواطنه أكسل فيتسل لاعب بوروسيا دورتموند الالماني الذي استثمر ايضا في الشركة المالكة للنادي "ايموبيليار ستاندار دو لياج".

وبحسب يومية "لا درنيير أور"، امتلك فيتسل اخيرا 45% من الملعب المتوقع خضوعه لعملية تجديد كبيرة في السنوات المقبلة.

وكان الاتحاد البلجيكي رفض في 8 نيسان/أبريل تجديد الرخصة الاحترافية لستاندار لعدم ملاءته ماليا. وبدون هذه الرخصة، سيتقهقر بطل الدوري البلجيكي عشر مرات الى درجات الهواة.

استأنف ستاندار امام محكمة التحكيم الرياضية البلجيكية، ويتوقع ان ينال رخصته بمساعدة فلايني ومستثمرين آخرين بحسب وكالة "بلغا". وتصدر محكمة التحكيم قرارها في 5 ايار/مايو.

© 2020 AFP