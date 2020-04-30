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مدينة دوفيل السياحية تستعد لمرحلة ما بعد الحجر بعد أسابيع صعبة بسبب وباء كورونا

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مدينة دوفيل (شمال غرف فرنسا) أحد رموز انهيار المسوم السياسي الفرنسي بسبب فيروس كورونا.
مدينة دوفيل (شمال غرف فرنسا) أحد رموز انهيار المسوم السياسي الفرنسي بسبب فيروس كورونا. © صورة من التلفزيون
نص : فرانس24 تابِع
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فيديو : خالد ولد قاسي

تأثر مجال السياحة في فرنسا بصورة حادة واستثنائية بسبب إجراءات الحجر الصحي المفروضة في البلاد منذ 17 مارس/آذار جراء فيروس كورونا. وتعد مدينة دوفيل الساحلية (شمال غرب)، والمعروفة بشواطئها ومهرجانها السنمائي، أحد أبرز رموز انهيار هذا القطاع الحيوي بالنسبة للاقتصاد الفرنسي. فقد باتت المدينة مهجورة من السياح، علما أن النشاط السياحي يشكل 90 في المئة من مداخيلها. وهذا ما يجعل الفاعلين الاقتصاديين ينتظرون بفارغ الصبر العودة إلى الحياة الطبيعية.

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