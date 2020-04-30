مارينو طبيب إيطالي في قسم كوفيد-19 سعيد "لأنه يفيد" بشيء رغم الخوف

الطبيب مارينو دي روزا في إحدى غرف مستشفى فيليبو نيري في روما، في 29 نيسان/ابريل 2020

إعلان اقرأ المزيد

روما (أ ف ب)

ليس سهلا بالنسبة الى مارينو دي روزا، طبيب التخدير في القسم المختص بكوفيد-19 في أحد مستشفيات روما، ارتداء بزات معقمة لساعات طويلة، والعيش وسط خطر دائم باحتمال الإصابة بعدوى الفيروس، والقلق على افراد العائلة، لكن يطغى على ذلك الشعور بأنه يقوم بعمل مفيد.

ويوضح الطبيب البالغ 54 عاما المتزوج وله ابنان مراهقان لوكالة فرانس برس لدى وصوله إلى مستشفى سان فيليبو نيري في شمال العاصمة الإيطالية كما يفعل يوميا، "نقوم بمناوبات من ست ساعات أو 12 ساعة في الليل أما الآن فنحن اثنان".

منذ بدء انتشار الوباء يخضع مع زملائه من أطباء وممرضين ومساعدين لاجراءات نظافة صارمة جدا مع وضع الأقنعة والقفازات والنظارات فضلا عن السترات المعقمة التي تشعرهم بالضيق بسبب طول فترة ارتدائها.

ويروي الطبيب قائلا "العمل 12 ساعة متواصلة في ظل هذه الظروف أمر مستحيل. فهذه الأدوات تضغط عليك والاقنعة تمنعك من التنفس بشكل سليم وتغطي الرطوبة النظارات ومن الصعب القراءة والكتابة. لقد صمدت خمس ساعات كحد أقصى ومن ثم خرجت منهكا".

ويوضح "لكن نحاول ألا نبقى أكثر من ثلاث ساعات ونصف الساعة أو أربع ساعات في هذه البزة".

ويضم القسم الخاص بكوفيد-19 حيث يعمل مارينو، 20 سريرا من بينها 14 كانت مشغولة الأربعاء. وهو قسم للعناية المركزة وليس الانعاش. يحصل بعض المرضى على التهوية الاصطناعية لكن لم يدخل أي انبوب عبر قصبتهم الهوائية.

ويقول الطبيب "التواصل مع المريض لا يكون بالنظر فقط بل نتحدث إليه وهو يصف أعراضه ولدينا اداة تسمح لنا بقياس نسبة الأكسجين في الدم ما يعطينا مؤشرا الى تطور قصور التنفس لديه".

ويضيف "لكن ينقص الفحص الفعلي لأنه من الصعب لا بل من المستحيل استخدام أداة أساسية وهي السماعة الطبية. لذا حسّنا استخدام التصوير بالصدى الذي يعطينا معلومات تكاد تكون بالأهمية نفسها".

- نسيان الخوف -

وعلى مر الأسابيع التي أمضاها بجوار مرضى كوفيد-19 تلاشى خوفه بأن يصاب بالعدوى أو على الأقل "وضعه جانبا". وقد توفي نحو 150 من زملائه الأطباء جراء هذا المرض في الشهرين الماضيين في إيطاليا.

ويؤكد "لدي ابنان وزوجة وأحاول أن أكون حذرا لذا انام في شقة قريبة من منزلي للحد من الاتصالات اليومية معهم وعندما أكون في المنزل، أضع قفازات وقناعا لحمايتهم".

ويؤكد مارينو دي روزا انه تعلم الكثير خلال الأسابيع الأخيرة.

ويروي قائلا "انا متحمس جدا لفكرة أنني من بين الأشخاص الذين يفيدون فعلا الآخرين".

ويقول الطبيب الذي يواجه تحدي هذا المرض الجديد إنه "متحمس" وقلق أيضا لأنه عاجز عن الاهتمام بالمرضى الآخرين الذين "أهملوا" بسبب الوباء القاتل.

وهو لا يقوم بتوقعات حول الفترة المقبلة او عودة الأمور إلى طبيعتها. لكن على غرار زملائه يتوقع "موجة جديدة" بعد انتهاء اجراءات العزل المقرر الاثنين في إيطاليا.

ويحذر "إذا انطلق النشاط من جديد ستحصل زيادة في الحالات الجديدة بين نهاية أيار/مايو ومطلع حزيران/يونيو".

ويختم قائلا "لكن الان لدينا قدرة أكبر على تشخيص المرضى بشكل مبكر".

© 2020 AFP