مهاجم يونايتد السابق أندي كول ينشىء صندوقا لمساعدة مرضى الكلى

ادم باتلر برس اسوسياشين/ا ف ب/ارشيف

صورة مؤرخة في 28 شباط/فبراير 1998 لمهاجم مانشستر يونايتد السابق اندي كول (يمين) في صراع على الكرة مع لاعب تشلسي ستيف كلارك خلال مباراة في الدوري الانكليزي لكرة القدم على ملعب ستامفورد بريدج في لندن

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لندن (أ ف ب)

أنشأ مهاجم مانشستر يونايتد وإنكلترا سابقا أندي كول صندوق أبحاث للمساعدة في تحسين عمليات زرع الكلى ورفاهية المرضى، وذلك بعد معاناته في معركته الخاصة مع الفشل الكلوي.

وعانى كول، المتوج مع يونايتد بالعديد من الألقاب خلال حقبة المدرب الاسكتلندي أليكس فيرغوسون، من فشل كلوي عام 2015 بعد اصابته بفيروس أثناء جولة ترويجية في فيتنام كسفير لنادي "الشياطين الحمر".

وأجرى عملية زرع قبل ثلاثة أعوام بعد أن تبرع ابن أخيه بالكلية، ويريد ابن الـ 48 عاما، المعزول حاليا بسبب فيروس كورونا المستجد، مساعدة الآخرين من خلال صندوق "أندي كول" الذي تديره مؤسسة بحوث الكلى في المملكة المتحدة.

ويهدف كول الى التركيز على البحث في تحسين عمليات زرع الكلى ورفاهية المريض بحسب ما أوضح الدولي السابق الذي يشغل حاليا منصب مساعد المدرب في فريق ساوث إند ضمن مستوى الدرجة الثالثة.

وقال كول "لقد كنت قويا ذهنيا بما فيه الكفاية للعب كرة القدم، لكن هذه أصعب معركة واجهتها على الإطلاق. لا أريد أن يعاني أحد ما عانيت منه. المعركة الذهنية أكبر من المشكلة الجسدية. العقل هو أقوى شيء في العالم".

وكشف أن "هدفي الآن هو إيجاد طرق أفضل للمساعدة في جعل الحياة أفضل للأشخاص الذين يعانون من أمراض الكلى أو الزرع. إذا كنت أستطيع مساعدة أي شخص آخر، فهذا ما سأفعله".

ويهدف صندوق "أندي كول" الى جمع ما لا يقل عن 500 ألف جنيه استرليني على مدى الأعوام الثلاثة المقبلة.

وتوج كول الذي دافع أيضا عن ألوان نيوكاسل ومانشستر سيتي، بلقب الدوري الممتاز خمس مرات بقميص يونايتد، كما أحرز مع الأخير لقبي دوري أبطال أوروبا وكأس إنكلترا.

© 2020 AFP