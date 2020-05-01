إدارة العقاقير الأمريكية تجيز استخدام "ريمديسيفر" لعلاج مرضى فيروس كورونا

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتلقى أسئلة خلال مؤتمر صحفي بشأن فيروس كورونا في البيت الأبيض في واشنطن، الولايات المتحدة، 17 مارس/آذار 2020

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة إن إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية أجازت لشركة "غلياد ساينسيس" استخدام "ريمديسيفر" لعلاج المصابين بفيروس كورونا.

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أجازت إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية استخدام "ريمديسيفر" لعلاج المصابين بمرض كوفيد-19، ويأتي قرار الإدارة ليسمح لشركة "غلياد ساينسيس" الاستخدام الطارئ لعلاجها التجريبي المضاد للفيروسات لمرضى فيروس كورونا، بحسب ما قاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة.

ووصف دانيال أودي الرئيس التنفيذي للشركة الإجراء خلال اجتماع بترامب بالبيت الأبيض بأنه خطوة أولى مهمة، وقال إن الشركة تبرعت بمليون جرعة من العقار لمساعدة المرضى.

فرانس24/ رويترز

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