السجن 15 عاما لصحافي أدين "بتحقير" الحزب الشيوعي في الصين (محكمة)

- اف ب

إعلان اقرأ المزيد

بكين (أ ف ب)

حكم بالسجن 15 عاما على صحافي صيني أدين خصوصا "بتحقير" الحزب الشيوعي الحاكم والحكومة، حسبما أعلنت المحكمة التي أصدرت الحكم في بيان على موقعها الالكتروني.

وقالت المحكمة الشعبية في مقاطعة غويانغ باقليم هونان (وسط الصين) في البيان إن الحكم صدر الخميس على المدون شين جيرين الذي كان يعمل في صحيفة الشعب الرسمية في الماضي.

وأوضحت المحكمة أن الصحافي أدين "بجريمة التسبب باضطرابات والابتزاز والتجارة غير المشروعة والفساد"، مشيرة إلى أن الحكم يتضمن غرامة قدرها سبعة ملايين يوان (حوالى مليون يورو).

وقالت المحكمة إن المدون نشر منذ 2015 على شبكات التواصل الاجتماعي "أنباء كاذبة" بهدف ابتزاز أموال من أشخاص يتهمهم في مقالاته.

ودعت منظمة المدافعين الصينيين عن حقوق الإنسان في بيان، بكين إلى إطلاق سراح الصحافي فورا.

وقالت إن شين جيرين أوقف مع العديد من أقربائه صيف 2018 بعدما نشر مقالات على مدونته تتهم مسؤولين محليين بالفساد.

واشارت إلى أن الصحافي عمل في الماضي في صحف "يومية الشباب" و"يومية بكين" و"يومية الشعب" الناطقة باسم الحزب الحاكم. وقد طرد من كل هذه الصحف بسبب انتقاداته للنظام.

وتابعت المنظمة نفسها أن "العقوبة القاسية التي فرضت على شين تشكل تحذيرا واضحا للمدونين المستقلين والمواطنين الصحافيين".

وحسب تصنيف منظمة "مراسلون بلا حدود" تحتل الصين المرتبة 177 في العام من أصل 180، في ترتيب الدول لحرية الصحافة.

© 2020 AFP