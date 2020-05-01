بطولة ألمانيا: ليفركوزن يمدد عقد أرانغيز حتى 2023

ديميتار ديلكوف ا ف ب/ارشيف

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برلين (أ ف ب)

مدد لاعب الوسط التشيلي تشارلز أرانغيز عقده مع نادي باير ليفركوزن ثلاث سنوات إضافية حتى 2023، بحسب ما أعلن الفريق الذي يحتل المركز الخامس في الدوري الالماني لكرة القدم قبل تعليقه بسبب تفشي فيروس "كوفيد-19".

قال اللاعب البالغ 31 عاما والذي كان ينتهي عقده السابق في حزيران/يونيو في بيان نشره موقع النادي "أعيش فترة رائعة هنا وسأقوم بكل ما في وسعي لنقدم أشياء كبيرة في السنوات الثلاث المقبلة".

بدوره، قال المدير الرياضي رودي فولر "أجرينا عدة محادثات مثيرة للاهتمام مع تشارلز في الاسابيع الاخيرة، وأردنا تماما رغبة بقائه. تشارلز لاعب هام لفريقنا".

تابع أرانغيز الذي خاض أكثر من 100 مباراة في البوندسليغا منذ قدومه في 2015 من انترناسيونال بورتو اليغري البرازيلي "يَعد هذا الموسم بأن يكون جيدا وآمل في استئنافه قريبا".

ويُعد الدوري الالماني الاقرب الى العودة من بين البطولات الكبرى، فيما تشير التوقعات الى انطلاقه بين منتصف ونهاية أيار/مايو الجاري.

© 2020 AFP