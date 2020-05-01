ترامب يحمل مسؤولية تفشي فيروس كورونا لمختبر صيني ويتوعد بفرض رسوم على بكين

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتلقى أسئلة خلال مؤتمر صحفي بشأن فيروس كورونا في البيت الأبيض في واشنطن، الولايات المتحدة، 17 مارس/آذار 2020

يواصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتقاداته للصين حول تفشي فيروس كورونا. فقد حملها الخميس مجددا مسوؤلية تفشي الوباء، إذ اعتبر أن مصدره مختبر في ووهان الصينية التي كانت أول بؤرة للوباء في العالم. وأكد أنه اطلع على أدلة بخصوص ذلك، من دون أن يكشف عن طبيعة هذه الأدلة، متوعدا بفرض رسوم جمركية على بكين.

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توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخميس الصين أنه بفرض رسوما عقابية عليها، مشيرا إلى أنه اطلع على أدلة تشير إلى أن فيروس كورونا المستجد مصدره مختبر صيني في ووهان.

وردا على مراسل في البيت الأبيض سأله عما إذا كان اطلع على أدلة تجعله يعتقد جديا أن معهد ووهان للفيروسات هو مصدر جائحة كورونا، قال ترامب "نعم"، من دون أن يحدد طبيعة هذه الأدلة. وأضاف "إنّه شيء كان يمكن احتواؤه في مكان المنشأ. وأعتقد أنه كان من الممكن احتواؤه بسهولة كبيرة"، مهددا أنه قد يفرض على الصين "رسوما جمركية" عقابية.

وحول احتمال أن لا تردّ الولايات المتحدة ديونها للصين، في إجراء انتقامي، قال ترامب "يمكنني أن أفعل ذلك بشكل مختلف، عبر فرض ضرائب جمركية"، كما فعل في السابق خلال النزاع التجاري بين بلاده وبكين.

وغالبا ما يهاجم ترامب الصين منذ بداية الجائحة التي أضعفت الاقتصاد الأمريكي إلى حد كبير. فيما أوضح وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الخميس أنه لا يعرف "بدقة" من أين بدأ الوباء.

وأوضح في مقابلة مع إذاعة محلية "لا نعرف ما إذا كان مصدره معهد ووهان للفيروسات. لا نعلم ما إذا كان أتى من سوق (ووهان) أو حتى من مكان آخر".

وأضاف بومبيو: "ليست لدينا تلك الإجابات. ولهذا السبب، أوضح الرئيس ترامب أننا بحاجة إلى الحصول عليها".

فرانس24/ أ ف ب

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