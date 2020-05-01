عادل خميس.. لاعب منتخب قطر السابق وسفير مونديال 2022 يصاب بفيروس كورونا
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كشف اللاعب القطري الدولي السابق عادل خميس (54 عاما) والسفير الحالي لمونديال قطر 2022 لكرة القدم الخميس عن إصابته بفيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أنه تجاوز المرحلة الصعبة من المرض بعد خضوعه للعلاج مؤكدا تحسن حالته الصحية. وقال خميس إنه يقضي فترة الحجر الصحي في أحد الأماكن المخصصة لذلك في الدوحة.
كشف لاعب منتخب قطر لكرة القدم السابق عادل خميس والسفير الحالي لمونديال قطر 2022 عن إصابته بفيروس كورونا المستجد، مساء الخميس في برنامج "المجلس" على قناة الكاس القطر ية الرياضية.
وقال خميس، البالغ 54 عاما، أنه يقضي فترة الحجر الصحي في أحد الأماكن المخصصة لذلك في الدوحة، مضيفا أنه تجاوز المرحلة الصعبة من المرض بعد خضوعه للعلاج مؤكدا تحسن صحته.
نتمنى السلامة لسفير اللجنة العليا ونجم الكرة القطرية @adelkhamis77 الذي تم للأسف تشخيصه بفيروس كورونا المستجد كوفيد-١٩— Road to 2022 (@roadto2022) April 30, 2020
كما نتمنى الشفاء العاجل لجميع المصابين 🤲🏻🌹#سلامات_عادل pic.twitter.com/3ti9tXKxwS
وأكد لاعب نادي الغرافة السابق بأنه لا يشعر بأي معاناة صحية في الوقت الحالي ويمارس الرياضة يوميا ويصوم خلال شهر رمضان ولا يعاني من أي أعراض مقلقة.
وفي تغريدة نشرتها على موقعها الرسمي في تويتر، تمنت اللجنة العليا للمشاريع والإرث، وهي الجهة المسؤولة عن مشروعات ومبادرات كأس العالم 2022، الشفاء لعادل خميس.
وكتبت اللجنة "نتمنى السلامة لسفير اللجنة العليا ونجم الكرة القطرية الذي تم تشخيصه بفيروس كورونا المستجد. كما نتمنى الشفاء لجميع المصابين".
فرانس 24/أ ف ب
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