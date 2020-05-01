فرنسا: 218 وفاة جديدة بفيروس كورونا وتراجع في أعداد المرضى بالعناية المركزة

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طاقم طبي في وحدة العناية المركزة في مستشفى بباريس، 27 أبريل/ نيسان 2020.

أعلن الجمعة مديرعام قطاع الصحة في فرنسا جيروم سالومون عن الحصيلة اليومية لوفيات فيروس كورونا. وتوفي 218 شخصا خلال 24 ساعة ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 24594. وأشار سالومون إلى استمرار تراجع الحالات الخاضعة للعلاج في المستشفيات وفي وحدات الرعاية الفائقة.

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أحصت فرنسا الجمعة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، 218 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، وفقا لما صرح به مدير القطاع الصحي جيروم سالومون. ووصل إجمالي عدد الوفيات منذ ظهور جائحة كوفيد-19 على الأراضي الفرنسية إلى 24594.

وأكد سالومون استمرار تراجع الحالات الخاضعة للعلاج في المستشفيات وفي وحدات الرعاية الفائقة.

وتراجع عدد المصابين الخاضعين للعلاج في المستشفيات إلى 25887 شخصا مقابل 26283 الخميس وانخفض أيضا عدد الخاضعين للعلاج في وحدات الرعاية الفائقة إلى 3878 مقابل 4019. ويعكس الرقمان انخفاضا مستمرا منذ أكثر من أسبوعين.

فرانس24/ رويترز

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