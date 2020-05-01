فيروس كورونا: هل اتهامات ترامب للصين تحمل أهدافا اقتصادية وسياسية؟

الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال مؤتمره الصحافي اليومي في البيت الأبيض بشأن تطوّرات وباء كوفيد-19 في 23 أبريل/نيسان 2020. © أ ف ب

رغم نفي الصين للاتهامات المتكررة التي يوجهها لها دونالد ترامب حول تفشي فيروس كورونا، يواصل الرئيس الأمريكي انتقاداته لبكين، وهذه المرة يتحدث عن وجود "أدلة"، تكشف، على حد قوله، أن الفيروس مصدره مختبر صيني في ووهان، متوعدا بفرض رسوم على بكين. وذلك رغم تأكيد الاستخبارات الأمريكية الخميس أن الفيروس "ليس من صنع الإنسان ولم يعدل جينيا”. فلماذا إذن يحمل ترامب مسؤولية تفشي الوباء للصين؟ وهل لذلك أهداف اقتصادية وسياسية؟