الولايات المتحدة: 2053 وفاة جديدة بفيروس كورونا ومجموع الضحايا يتجاوز 62 ألفا

بلغت حصيلة الوفيات اليومية في الولايات المتحدة الخميس 2053 ضحية جديدة، وهو اليوم الثالث على التوالي الذي يتجاوز فيه عدد الوفيات الألفين بعد انخفاض سجل الأحد والإثنين. ليرتفع مجموع عدد ضحايا فيروس كورونا في هذا البلد الأكثر تضررا من الوباء إلى 62.906.

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أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية الخميس أن الولايات المتحدة سجلت 2053 وفاة جديدة جراء فيروس كورونا كوفيد-19 خلال 24 ساعة.

وبعد تراجع طفيف في عدد الوفيات يومي الأحد والاثنين، سجلت الولايات المتحدة الخميس أكثر من ألفي حالة وفاة لليوم الثالث على التوالي، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات على أراضيها منذ بدء الجائحة إلى 62.906.

وتعتبر الولايات المتحدة التي سجّلت فيها أول وفاة بالفيروس في نهاية فبراير/شباط الدولة الأكثر تضررا في العالم من الوباء كوفيد-19، سواء على مستوى عدد الوفيات أو الإصابات.

فرانس24/ أ ف ب

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