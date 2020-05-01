منظمة الصحة العالمية تطالب الصين بدعوتها للمشاركة في التحقيقات بشأن مصدر فيروس كورونا

المقر الرئيسي لمنظمة الصحة العالمية قبل اجتماع لجنة الطوارئ بشأن فيروس كورونا في جنيف ، سويسرا ، 30 يناير 2020.

أعربت منظمة الصحة العالمية الجمعة عن أملها أن تدعوها بكين للمشاركة في التحقيقات الجارية بشأن مصدر فيروس كورونا. وذكرت على لسان المتحدث باسم الهيئة أنها على علم بوجود تحقيقات جارية حاليا في الصين، وأنها ستكون متحمسة للعمل مع الشركاء الدوليين في حال تلقت دعوة من الحكومة الصينية "لفهم مصدر تفشي الوباء بشكل أفضل".

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أفادت منظمة الصحة العالمية الجمعة أنها تأمل في تلقي دعوة من بكين للمشاركة في تحقيقاتها بشأن المصدر الحيواني لفيروس كورونا. وقال المتحدث باسم الهيئة الدولية طارق ياساريفيتش في رسالة عبر البريد الإلكتروني إن "منظمة الصحة العالمية ستكون متحمسة للعمل مع الشركاء الدوليين وبدعوة من الحكومة الصينية للمشاركة في التحقيق بشأن المصادر الحيوانية" للفيروس.

"فهم مصدر تفشي الوباء بشكل أفضل"

وصرح أن المنظمة التابعة للأمم المتحدة على علم بوجود عدد من التحقيقات الجارية في الصين "لفهم مصدر تفشي الوباء بشكل أفضل"، لكنه أضاف أن "منظمة الصحة العالمية لا تشارك حاليا في الدراسات الجارية في الصين".

ويعتقد العلماء أن الفيروس انتقل إلى البشر من الحيوانات، حيث ظهر أواخر العام الماضي في الصين، على الأرجح من سوق في ووهان يبيع حيوانات غريبة للأكل.

ترامب ينتقد منظمة الصحة العالمية

لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أثار تكهّنات بأن الفيروس لربما صدر من مختبر صيني سري للغاية.

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وتعرضت منظمة الصحة العالمية كذلك لانتقادات شديدة من ترامب، الذي علق تمويل واشنطن لها في وقت سابق هذا الشهر بعدما اتّهمها بالتقليل من مدى خطورة الفيروس والانحياز للصين.

وسافر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس مع فريق إلى الصين أواخر كانون الثاني/يناير حيث التقى الرئيس الصيني شي جينبينغ للحصول على مزيد من المعلومات بشأن استجابة بكين لمعرفة مصدر تفشي الوباء.

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وأوضح تيدروس في وقت سابق هذا الأسبوع أن ذلك مهّد الطريق لفريق من العلماء شمل خبراء من الصين وألمانيا واليابان وكوريا الجنوبية ونيجيريا وروسيا وسنغافورة والولايات المتحدة لزيارة البلد الآسيوي في شباط/فبراير.

لكن بينما تسارعت وتيرة التحقيقات بشأن مصدر الفيروس في الصين، لم يتم إشراك المنظمة الدولية فيها.

عينات بيئية من الأسواق

وقال ياساريفيتش إنه يعتقد أن التحقيقات الجارية تبحث في "ظهور أعراض على البشر في ووهان ومحيطها أواخر 2019 وأخذ عيّنات بيئية من الأسواق والمزارع حيث تم تحديد أولى الإصابات البشرية، وتنظر في سجلّات مفصّلة بشأن مصدر ونوع الحيوانات البرية والماشية التي تباع في هذه الأسواق".

وشدد على أن نتائج الدراسات بشأن أصل الفيروس "ضرورية لمنع مصادر أخرى حيوانية للفيروس المسبب لكوفيد-19 لدى البشر".

وأضاف أن "منظمة الصحة العالمية تواصل تعاونها مع خبراء صحة الحيوانات والبشر والدول وغير ذلك من الشركاء لتحديد الثغرات وأولويات البحث للسيطرة على كوفيد-19، بما في ذلك تحديد مصدر الفيروس في الصين في نهاية المطاف".

فرانس24/ أ ف ب

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