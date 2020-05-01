نخبة رياضيي القفز بالزانة في "مواجهة أم الحدائق"

فابريس كوفريني ا ف ب/AFP/ارشيف

لقطة لثلاثة من افضل رياضيي القفز بالزانة وهم الاميركي سام كندريكس (يسار) والسويدي موندو دوبلانتيس (وسط) والفرنسي رونو لافيلني خلال مؤتمر صحافي على هامش لقاء لوزان لالعاب القوى ضمن الدوري الماسي. 5 تموز/يوليو 2017

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باريس (أ ف ب)

سيتبارى ثلاثة من افضل رياضيي القفز بالزانة الاحد في مسابقة اطلق عليها "مواجهة ام الحدائق" في الوقت الذي يعاني فيه عالم الرياضة من تفشي فيروس كورونا.

وسيتواصل السويدي موندو دوبلانتيس حامل الرقم القياسي العالمي في هذا الاختصاص، وبطل العالم مرتين الاميركي سام كندريكس، وحامل ذهبية اولمبياد لندن 2012 الفرنسي رونو لافيلني من خلال رابط مباشرة عبر تقنية الفيديو من حدائق منازلهم.

وسينطلق التحدي الاحد في تمام الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت غرينيتش والذي سيبثه مباشرة الاتحاد الدولي لالعاب القوى، من ثلاثة اماكن: سيتواجد لافيلني في منزله الكائن في كليرمون فيران، وكندريكس من مدينة اوكسفورد في ولاية ميسيسيبي ودوبلانتيس من مقره في لافايت في ولاية لوزيانا الاميركية.

وسيحاول الثلاثة اجتياز ارتفاع 5 امتار مرات عدة خلال 30 ودقيقة وهي صيغة اعتمدها المشاركون الثلاثة.

وقال دوبلانتيس "انا متحمس جدا للمنافسة مجددا لا سيما في مواجهة سام ورونو".

واضاف "بما اننا لا نعلم اي تاريخ لمعاودة المنافسات التي ستجمعنا مجددا نحنا الثلاثة، سنستمتع بالقيام بهذه التجربة وسنمضي اوقاتا رائعة. كما ان الفوز في هذه المسابقة في غاية الاهمية بالنسبة الي لانني لا احبذ الخسارة امام هذين الاثنين".

وقال لافيلني "انها فرصة رائعة لمشاهدة افضل رياضيي القفز بالزانة في صيغ جديدة من المنافسات وهم يبرزون حبهم لرياضتهم من خلال هذه المواجهة في حين تتوقف معظم الرياضات الاخرى".

اما كندريكس فقال "بغض النظر عن مدى دقتنا، اعتقد بان التحدي الاكبر يتمثل في اننا لا ندري ما نحتاجه الى الفوز وبالتالي سيكون من الصعب تحديد الجهد الذي سنبذله".

© 2020 AFP