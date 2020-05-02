أول ظهور علني للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون منذ قرابة ثلاثة أسابيع

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نشرت وكالة الأنباء الرسمية في كوريا الشمالية السبت صورة تظهر كيم جونغ أون وهو يقص شريط افتتاح مصنع للأسمدة، في أول ظهور علني له عبر الإعلام الرسمي منذ تسرب شائعات وتكهنات حول صحته الشهر الماضي. ولم يظهر كيم منذ 11 أبريل/نيسان ولم يحضر احتفالات ذكرى ميلاد مؤسس النظام الكوري الشمالي كيم إيل سونغ في 15 أبريل/نيسان.

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قص الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون شريط افتتاح مصنع للأسمدة، حسبما أفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية السبت، في أول ظهور له عبر الإعلام الرسمي منذ أن بدأت تسري تكهنات بشأن صحته الشهر الماضي.

وأفادت الوكالة بأن "الزعيم الأعلى كيم جونغ أون يقص شريط افتتاح مصنع سون تشون للأسمدة الفوسفاتية". مشيرة إلى أن كيم "حضر الاحتفال" الجمعة وسط هتاف المشاركين وتصفيقهم، لافتة إلى أنه تفقد المصنع أيضا حيث تم "إطلاعه على عملية الإنتاج" فيه.

ولم يظهر كيم علنا منذ أن ترأس اجتماع المكتب السياسي لحزب العمال في 11 أبريل/نيسان، وفي اليوم التالي أفادت وسائل الإعلام الرسمية أنه تفقد طائرات مقاتلة في وحدة للدفاع الجوي.

وتزايدت الشائعات في الأيام الأخيرة حول صحة كيم بعد غيابه عن احتفالات ذكرى ميلاد مؤسس النظام الكوري الشمالي كيم إيل سونغ في 15 أبريل/نيسان، وهي أبرز مناسبة سياسية في البلاد.

هذا وأكد المستشار الخاص للأمن القومي للرئيس الكوري الجنوبي مون جاي-إين قبل أيام أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون "حي وبصحة جيدة"، نافيا خطورة الشائعات حول وضعه الصحي.

فرانس24/ أ ف ب

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