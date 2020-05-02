الدول العربية تواصل جهودها لاحتواء فيروس كورونا والحد من آثاره

مستشفى عبد الرحمام مامي في أريانة ، تونس © صورة ملتقطة من شاشة فرانس 24

لايزال فيروس كورونا يخيم بظلاله على الحياة اليومية للمواطنين في الدول العربية التي تحاول التصدي للفيروس والعثور على حلول ناجعة لوقفه .في الإمارات منحت وزارة الاقتصاد براءة اختراع للعلاج بالخلايا الجذعية، تقول السلطات إنه مبتكر وفعال ويشفي الالتهابات التي يسببها فيروس كورونا وفي تونس تعتمد مستشفيات جهاز آلي يمكنه قياس درجة الحرارة أو النبض أو حتى تشبع الأكسجين في الدم. وفي مركز الحجر الصحي في جسر الشغور غرب محافظة إدلب في سوريا تتكفل أطقم طبية بالسوريين العائدين من تركيا بسبب انتشار فيروس كورونا .