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السعودية : عزل المدينة الصناعية الثانية بالدمام ومنع الدخول إليها أو الخروج منها بداية من الأحد

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علم المملكة العربية السعودية
علم المملكة العربية السعودية اف ب/ارشيف
نص : فرانس24 تابِع

أعلنت السعودية عن عزل المدينة الصناعية الثانية بالدمام ومنع الدخول إليها أو الخروج منها اعتباراً من يوم الأحد وحتى إشعار آخر، وذلك لأسباب احترازية صحية بحسب تغريدة لوزارة الخارجية السعودية على تويتر. إلا أنه سيسمح  بعمليات الشحن ونقل البضائع من وإلى هذه  المنطقة الصناعية.

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أعلنت وكالة الأنباء السعودية أن السعودية ستعزل منطقة صناعية بمدينة الدمام بشرق المملكة وتمنع الدخول إليها أو الخروج منها اعتباراً من يوم الأحد وحتى إشعار آخر للحد من تفشي فيروس كورونا.

وقالت الوكالة نقلا عن مسؤول بوزارة الداخلية إنه سيتم السماح بعمليات الشحن ونقل البضائع من وإلى المنطقة، المعروفة بالمدينة الصناعية الثانية.

وأضافت أنه سيتم السماح أيضا "بتشغيل المصانع الحيوية داخل المدينة الصناعية بثلث طاقتها".

فرانس24 / رويترز

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