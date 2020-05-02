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عواصم السياحة العالمية ومواقع مصنفة ضمن عجائب الدنيا مهجورة في زمن كورونا

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صورة ملتقطة عن الشاشة.
صورة ملتقطة عن الشاشة. © فرانس24.
نص : فرانس24 تابِع
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فيديو : ثمين الخيطان تابِع

يوحي وسط موسكو في الليل بأن شيئا لم يكن، الكرملين وكاتدرائية القديس باسيل مستمران في إنارة المدينة، لكن خلفهما، الساحة الحمراء خالية تماما في الليل وفي النهار بعد فرض الحجر الصحي لاحتواء فيروس كورونا. وفي إيطاليا أيضا، لا يزال برج بيزا الشهير المائل مغلقا أمام السياح. أما في الهند، فها هو تاج محل في عزلة تامة، لا حركة في هذا القصر الشهير، جراء وباء كوفيد-19 الذي أودى بحياة الآلاف عبر العالم وأضر باقتصادات الدول وقطاعها السياحي.

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