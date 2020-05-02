فرنسا تمدد حالة الطوارئ الصحية حتى 24 تموز/يوليو

منطقة "باساج شوازول" خالية من المشاة في باريس في ايار/مايو 2020 في اليوم السابع والاربعين للاغلاق بسبب فيروس كورونا

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باريس (أ ف ب)

قررت الحكومة الفرنسية السبت تمديد حالة الطوارئ الصحية المفروضة لمكافحة فيروس كورونا المستجد لشهرين حتى 24 تموز/يوليو، وفق ما أعلن وزير الصحة أوليفييه فيران.

وجاء في مشروع قانون ناقشه مجلس الوزراء السبت وسيحال على البرلمان الاثنين أنه تم تمديد حالة الطوارئ التي بدأت في 24 آذار/مارس لأن رفعها في 23 ايار/مايو سيكون "سابقا لاوانه" ولانه "تبين أن خطر انتشار الوباء مجددا" يمكن أن يحصل "في حال تم رفع الاجراءات المعمول بها في شكل مفاجىء".

واوضح المشروع خصوصا شروط الحجر الصحي للافراد الذين يصلون الى فرنسا مصابين بالفيروس.

وتطرق أيضا الى تنفيذ "نظام للمعلومات" يشمل الاشخاص المرضى ومحيطهم لفترة أقصاها عام.

ويهدف هذا الامر الى "تعزيز الاطار القانوني" و"توسيعه بحيث يشمل تحديات رفع العزل" الذي من المقرر ان يبدأ في 11 ايار/مايو، وفق ما قال فيران إثر جلسة مجلس الوزراء.

واضاف "علينا ان نتعايش لفترة معينة مع الفيروس".

وفي السياق نفسه، قال وزير الداخلية كريستوف كاستانير إن "تعلم العيش مع الفيروس هو تحدي الاشهر المقبلة".

واسفر فيروس كورونا المستجد عن وفاة 24 ألفا و594 شخصا في فرنسا وفق آخر حصيلة رسمية مساء الجمعة.

© 2020 AFP