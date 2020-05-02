فيروس كورونا: الولايات المتحدة تسجل 1800 وفاة خلال 24 ساعة والحصيلة تبلغ 64700

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ارتفع العدد الإجمالي للوفيات من جراء فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة إلى 64700، بعد تسجيل البلاد 1800 وفاة إضافية خلال 24 ساعة، حسبما أظهرت أرقام جامعة جونز هوبكنز.

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سجلت الولايات المتحدة الجمعة أكثر من 1800 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، في انخفاض طفيف عن الأيام السابقة، وفقا لإحصاء جامعة جونز هوبكنز.

ومع تسجيلها 1883 حالة وفاة بين الساعة 8,30 مساء بالتوقيت المحلي الجمعة والساعة نفسها من اليوم السابق، يرتفع العدد الإجمالي للوفيّات من جراء وباء كوفيد19 في البلاد إلى 64700.

وتعتبر الولايات المتحدة التي سجلت فيها أول وفاة بالفيروس في نهاية فبراير/شباط ، الدولة الأكثر تضررا في العالم من جراء الفيروس الفتاك، إن من حيث عدد الوفيات أو الإصابات.

وأجاز المنظمون الأمريكيون استخدام العقار التجريبي "رمديسفير" لعلاج المصابين بفيروس كورونا في الحالات الطارئة، وفق ما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة.

ويأتي هذا الإعلان، بعدما أظهرت التجارب السريرية للعقار المضاد للفيروسات الذي تنتجه شركة "جلعاد ساينسيس" أنه يسرع تعافي المرضى المصابين بالفيروس في بعض الحالات، وهي المرة الأولى التي يكون فيها لأي دواء فائدة مثبتة ضد المرض.

فرانس24/ أ ف ب

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