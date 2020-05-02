فيروس كورونا: فرنسا تعلن تمديد حالة الطوارئ الصحية حتى 24 يوليو

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أعلن وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران السبت أنه تقرر تمديد حالة الطوارئ الصحية المفروضة في فرنسا لمكافحة فيروس كورونا المستجد لشهرين حتى 24 تموز/يوليو، وسيعرض هذا المقترح للتصويت على البرلمان الإثنين. وأسفر فيروس كورونا عن وفاة 24 ألفا و594 شخصا في فرنسا وفق آخر حصيلة رسمية مساء الجمعة.

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قررت فرنسا السبت تمديد حالة الطوارئ الصحية المفروضة لمكافحة فيروس كورونا المستجد لشهرين حتى 24 تموز/يوليو، وفق ما أعلن وزير الصحة أوليفييه فيران.

وجاء في مشروع قانون ناقشه مجلس الوزراء السبت وسيحال على البرلمان الإثنين أنه تم تمديد حالة الطوارئ التي بدأت في 24 آذار/مارس لأن رفعها في 23 أيار/مايو سيكون "سابقا لأوانه" ولأنه "تبين أن خطر انتشار الوباء مجددا" يمكن أن يحصل "في حال تم رفع الإجراءات المعمول بها في شكل مفاجئ".

وأوضح المشروع خصوصا شروط الحجر الصحي للأفراد الذين يصلون إلى فرنسا مصابين بالفيروس. وتطرق أيضا إلى تنفيذ "نظام للمعلومات" يشمل الأشخاص المرضى ومحيطهم لفترة أقصاها عام.

ويهدف هذا الأمر إلى "تعزيز الإطار القانوني" و"توسيعه بحيث يشمل تحديات رفع العزل" الذي من المقرر أن يبدأ في 11 أيار/مايو، وفق ما قال فيران إثر جلسة مجلس الوزراء.

وأضاف "علينا أن نتعايش لفترة معينة مع الفيروس".

وفي السياق نفسه، قال وزير الداخلية كريستوف كاستنير إن "تعلم العيش مع الفيروس هو تحدي الأشهر المقبلة".

وأسفر فيروس كورونا المستجد عن وفاة 24 ألفا و594 شخصا في فرنسا وفق آخر حصيلة رسمية مساء الجمعة.

فرانس24/ أ ف ب

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