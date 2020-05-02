فيروس كورونا - فرنسا : 166 وفاة خلال ال24 ساعة الماضية وتراجع عدد الحالات في العناية المركزة

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أطباء في مستشفى في باريس يعملون في قسم العناية المركزة الخاص بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية 166 حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا خلال ال24 ساعة الماضية ليصل مجموع عدد الوفايات بهذا الوباء في فرنسا إلى 24760 وفاة. وتزامنا مع انخفاض عدد الوفايات مقارنة مع اليوم السابق ، سجل كذلك تراجع في عدد حالات دخول المستشفيات و قسم العناية المركزة بسبب الفيروس .

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قالت وزارة الصحة الفرنسية إن عدد الأشخاص الذين لقوا حتفهم بسبب الإصابة بفيروس كورونا في فرنسا ارتفع بواقع 166 شخصا إلى 24760 اليوم السبت في حين استمر انخفاض عدد من يدخلون المستشفيات ووحدات العناية المركزة بسبب المرض.

وكانت حصيلة الإصابات اليومية المسجلة اليوم أقل بشكل ملحوظ من

218 المسجلة أمس الجمعة.

وانخفض عدد مرضى فيروس كورونا 19 في المستشفيات إلى 25827 من 25887 أمس، كما انخفض عدد الأشخاص في العناية المركزة جراء الإصابة

بالمرض إلى 3827 من 3878. والعددان آخذان في الانخفاض منذ ما يزيد

على أسبوعين.

فرانس 24 / رويترز

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