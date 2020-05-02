فيروس كورونا يودي بحياة أكثر من 240 ألف شخص في العالم منذ ظهوره

موني شارما ا ف ب/ارشيف

مشردون نقلوا إلى مجمع رياضي في نيودلهي ضمن اجراءات الحد من تفشي فيروس كورونا، يشاركون في تمارين يوغا في 9 نيسان/أبريل 2020

استندت وكالة الأنباء الفرنسية على مصادر رسمية لتقديم حصيلة محدثة للوفايات الناجمة عن فيروس كورونا في العالم، وذلك منذ ظهوره في الصين في ديسمبر كانون الأول الماضي. حيث ذكرت الوكالة أن الفيروس أودى بحياة 240 ألف و231 شخص في العالم ، 85 في المئة منهم في أوروبا والولايات المتحدة. ومن ناحية أخرى أكدت منظمة الصحة العالمية الجمعة أن فيروس كورونا من أصل طبيعي، في رد على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي ذكر أنه شاهد أدلة على أنه صُنع في مختبر صيني.

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أودى وباء كورونا بأكثر من 240 ألف شخص في العالم، أكثر من 85 في المئة منهم في أوروبا والولايات المتحدة ، وذلك منذ ظهوره في الصين في كانون الأول/ديسمبر، وذلك وفق حصيلة لوكالة الأنباء الفرنسية استندت خلالها إلى مصادر رسمية وصدرت السبت الساعة 15,30 ت غ.

وسجلت 240 ألفا و231 وفاة في العالم من ثلاثة ملايين و371 ألفا و435 إصابة، بينها 141 ألفا و475 وفاة في اوروبا (مليون و516 ألفا و635 اصابة)، القارة الاكثر تضررا. والولايات المتحدة هي البلد الذي سجل أكبر عدد من الوفيات (65 ألفا و173) تليها ايطاليا (28 ألفا و236) وبريطانيا (28 ألفا و131) واسبانيا (25 ألفا ومئة) وفرنسا (24 ألفا و594).

و على صعيد آخر كررت منظمة الصحة العالمية الجمعة القول بأن فيروس كورونا من أصل طبيعي بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه شاهد أدلة على أنه صُنع في مختبر صيني.

ويعتقد العلماء أن الفيروس القاتل انتقل من حيوان إلى البشر، عندما ظهر في الصين أواخر العام الماضي، وربما من سوق في ووهان يبيع الحيوانات البرية الغريبة.

وقال ترامب الخميس إنه رأى دليلاً على أن معهد ووهان لعلم الفيروسات كان في الواقع مصدر تفشي المرض، على الرغم من رفضه إعطاء تفاصيل.

وردا على سؤال حول ما ادعاه ترامب، خلال مؤتمر صحافي افتراضي، شدد مسؤول الطوارئ في منظمة الصحة العالمية مايكل راين على أن منظمة الصحة التابعة للأمم المتحدة "استمعت مرارا وتكرارا إلى العديد من العلماء الذين نظروا في تسلسل جينوم" الفيروس.

وقال "نحن متأكدون من أن هذا الفيروس طبيعي المنشأ"، مكررا الموقف الذي عبرت عنه المنظمة سابقا.

وقالت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق الجمعة إنها تريد أن تُدعى للمشاركة في التحقيقات الصينية في الأصل الحيواني للوباء الذي أودى في غضون أشهر بحياة أكثر من 230 ألف شخص حول العالم.

وقال راين "المهم هو أن نثبت من هو المضيف الطبيعي لهذا الفيروس"، مشددا على ضرورة فهم "كيف تم اختراق حاجز الأنواع بين الحيوان والبشر".

وقال "والغرض من فهم ذلك هو أنه يمكننا وضع تدابير الوقاية والصحة العامة اللازم

فرانس 24 / أ ف ب

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