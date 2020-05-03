إسرائيل توقف خمسة سودانيين حاولوا التسلل عبر الأراضي اللبنانية

جلاء مرعي ا ف ب

جنود إسرائيليون يراقبون تحركات عناصر من الجيش اللبناني في قرية عيترون على الحدود اللبنانية مع إسرائيل في 18 نيسان/ابريل 2010

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القدس (أ ف ب)

أعلن الجيش الإسرائيلي الأحد اعتقال قواته ليل السبت الأحد خمسة أشخاص حاولوا التسلل إلى أراضيه عبر الأراضي اللبنانية.

وقالت متحدثة عسكرية لوكالة فرانس برس إن المعتقلين الخمسة سودانيون، مضيفة أنهم "عادوا إلى لبنان على يد القوات العسكرية".

وبحسب المتحدثة، فإنّ الفرضية السائدة بأن هؤلاء الأشخاص كانوا ينوون البحث عن عمل في إسرائيل.

من جهته، أعلن الجيش اللبناني توقيف إحدى دورياته التابعة لمديرية المخابرات خمسة أشخاص من التابعية السودانية في خراج بلدة عيتا الشعب لوجودهم في نقطة قريبة "من الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة".

وقال الجيش في بيان "بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".

وتعتبر إسرائيل ولبنان في حالة عداء، وخاضت الدولة الإسرائيلية حربا على حزب الله اللبناني المدعوم من إيران في العام 2006.

وتعتبر إسرائيل وفق إحصائات كانون الثاني/يناير موطنا لـ 6349 مهاجرا سودانيا دخلوا بشكل غير قانوني.

ولا تزال إسرائيل أيضا من الناحية النظرية في حالة حرب مع السودان الذي تصنفه الولايات المتحدة على أنه دولة راعية للإرهاب.

وشهد شهر شباط/فبراير لقاء بين قادة البلدين في أوغندا، ووصف رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو حينها اللقاء بأنه "تاريخي".

ججم-ا هـ/ها/م ر

© 2020 AFP