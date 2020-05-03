الدول العربية تسعى لاحتواء فيروس كورونا وإيران تعاود فتح أبواب بعض مساجدها

مصلّون إيرانيّون في مسجد، في طهران، إيران، 30 نيسان / أبريل 2020.

تحاول الدول العربية التصدي لوباء فيروس كورونا، كل على طريقته، فقد أعلنت السعودية اتخاذ مزيد من الإجراءات الاحترازية لمواجهة الجائحة. بينما عاودت المراكز التجارية في أبوظبي فتح أبوابها من جديد أمام عدد محدود من الزبائن مع تخفيف قيود العزل العام. أما إيران، فقد أعلنت فتح عدد من مساجدها مع التشديد على ضرورة احترام التباعد الاجتماعي.

إعلان اقرأ المزيد

صرحت وزارة المالية السعودية إن المملكة ماضية نحو اتخاذ مزيد من الإجراءات لمواجهة تأثير فيروس كورونا، فيما تعيش السعودية بين أزمة تفشي الفيروس على أراضيها، وتنامي القلق الناجم عن تدهور أسعار النفط.

وقال وزير المالية محمد الجدعان في مقتطفات نشرتها العربية "يجب أن نخفض مصروفات الميزانية بشدة" مضيفا أن أثر الفيروس على المالية العامة السعودية سيظهر اعتبارا من الربع الثاني من العام.

للمزيد- من مكة إلى نيو جيرزي.. فيروس كورونا يغير العادات الرمضانية للمسلمين في أصقاع العالم

وقال الجدعان "المالية السعودية تحتاج إلى ضبط أكبر والطريق أمامنا طويل" موضحا أن أحد الإجراءات هي إبطاء تنفيذ بعض المشروعات الحكومية ومنها مشروعات ضخمة لتقليل الإنفاق.

وفي إيران، ستفتح بعض المساجد أبوابها من جديد مع التشديد على ضرورة احترام التباعد الاجتماعي، ومن المتوقع ألا يطبق القرار على العاصمة طهران ولا على مشهد وقم، إذ تعتبر الأكثر تضرراً من الوباء.

الإمارات والعراق

أما الإمارات فصرحت أنها ماضية في المسار الصحيح لمواجهة فيروس كورونا عبر ارتفاع عدد حالات الشفاء. كما أعلنت وزارة الصحة ارتفاع العدد الإجمالي للإصابات بفيروس كورونا إلى أكثر من ألفين وخمسمائة.

كما عاودت المراكز التجارية في أبوظبي عاصمة الإمارات فتح أبوابها من جديد أمام عدد محدود من الزبائن في العطلة الأسبوعية مع تخفيف قيود العزل العام التي فرضت في الإمارات قبل أكثر من شهر لمكافحة فيروس كورونا.

في البصرة بالعراق، انتشرت رسائل توعية للمواطنين وبجوارها شكر من الفنانين إلى الأطقم الطبية الموجودة في الصفوف الأولى التي تحارب كوفيد-19.

فرانس24/ أ ف ب / رويترز

النشرة الإعلاميةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك